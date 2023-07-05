أسامة ربيع يبحث تعزيزالتعاون مع الشركات اليونانية في قطاع النقل البحري

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير عمر عامر سفير مصر باليونان، على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من( ٥_٦ يوليو) باليونان.

شهد اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية العاملة في مجال النقل البحري ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة.

و أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة خلال اللقاء عن تقديره للجهود المبذولة لدفع العلاقات المصرية اليونانية نحو آفاق أرحب لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة، مؤكدا أن المؤتمر البحري العربي اليوناني خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق أجندة مستقبلية واعدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وفرصة سانحة لجذب الاستثمارات اليونانية وبحث إمكانية الدخول في شراكات مستقبلية.

وأكد السفير عمر عامر السفير المصري باليونان على الأهمية الكبرى التي يمثلها التعاون المصري اليوناني في المجالات المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة وصناعة النقل البحري لما تمتلكه مصر واليونان من تاريخ ممتد من علاقات التعاون الاقتصادي على المستوى الدبلوماسي والرسمي وما يتمتع به البلدين من روابط المشتركة على المستوى الشعبي.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للسفير عمر عامر السفير المصري باليونان.