أسامة ربيع ونائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS يبحثان التعاون المشترك

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS ، يرافقه كريس جرينوود مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكي للملاحة ABS في الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق ربيع اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس” القناة الخضراء” بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية IMO للحفاظ على البيئة البحرية وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية و أسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبه، أعرب فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا مما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات في قطاع النقل البحري، مشيدا بالإجراءات التي تنتهجها الهيئة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير المجرى الملاحي للقناة.

في ختام الزيارة، قدم فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS للفريق أسامة ربيع تحيات أعضاء المكتب الأمريكي للملاحة، وأهداه وثيقة انتخابه عضوا في المكتب الأمريكي للملاحة تقديرا لجهوده في دعم صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

جدير بالإشارة، أن المكتب الأمريكي للملاحة ABS يعد أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية حيث تأسس عام ١٨٦٢ وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.