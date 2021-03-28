نقل وملاحة

أسامة ربيع: وصول قاطرتين جديدتين للمشاركة في مناورات شد السفينة الجانحة

القاطرتان هما عبد الحميد يوسف ومصطفي محمود
نادية سلام 12:24 م, الأحد, 28 مارس 21 12:24 م, الأحد, 28 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.

وأعلن رئيس الهيئة بأنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 70 طنا، وانتهاء  تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهما وقدراتهما التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

اقرأ أيضا  رئيس هيئة قناة السويس: لن نخسر خطوطًا ملاحية بسبب حادث عارض.. وتفريغ «السفينة» الجانحة السيناريو الأصعب

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن 27 ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها.

وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويم السفينة وذلك جنبا إلى جنب مع القيام بمناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة في توقيتات تتلائم مع المد والجذر واتجاه الرياح.

اقرأ أيضا  شركة الإنقاذ الهولندية «SMIT» تشيد بإجراءات «قناة السويس» لتعويم السفينة الجانحة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مناورات الشد تمت أمس بواسطة 12 قاطرة تقوم بالعمل من ثلاثة اتجاهات مختلفة، حيث تعمل القاطرتان بركة 1 وعزت عادل على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم 6 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وتقوم أربع قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة جنوبا.

 والجدير بالإشارة، إلى أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة  35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي  5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

رئيس هيئة قناة السويس: لن نخسر خطوطًا ملاحية بسبب حادث عارض.. وتفريغ «السفينة» الجانحة السيناريو الأصعب

السيد فؤاد 9:19 ص, الأحد, 28 مارس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 28-3-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 28 مارس 21

مجموعة «MSC» تعلن عن تغييرات في جداول معظم سفنها بسبب توقف قناة السويس

السيد فؤاد 10:30 م, السبت, 27 مارس 21

رئيس هيئة قناة السويس: سنتولي التحقيقات في جنوح السفينة و ممكن تيجي جهات أخرى

محمد مجدي 10:28 م, السبت, 27 مارس 21

«القبطان هو المسؤول».. رئيس قناة السويس : رفاس السفينة الجانحة بدأ يتحرك وأصبح تحتها مياه (فيديو)

محمد مجدي 9:56 م, السبت, 27 مارس 21

وزير النقل: أخبرت الرئيس بعدم قدرتي على تحمل مسؤولية موت ناس تاني (فيديو)‎

محمد مجدي 8:41 م, السبت, 27 مارس 21