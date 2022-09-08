 أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تقيم أول مرسى يخوت أخضر في مصر يعمل بالطاقة النظيفة

كشف الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس خلال زيارة رئيس الجمهورية للإسماعيلية اليوم الخميس عن بناء أول مرسى يخوت أخضر في مصر يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال إن ذلك تنفيذا لخطة طموحة تستهدف من خلالها زيادة معدلات اليخوت السياحية العابرة للقناة عبر رفع كفاءة وتطوير مراسي اليخوت التابعة للهيئة، وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية وفي إطار تعزيز دور الهيئة في تنشيط حركة السياحة بمنطقة القناة.

وأضاف، أصبحت مصر تتبوأ مكانة رائدة في المنطقة بصفة خاصةوعلى المستوى الدولي بصفة عامة، وقد جاء اختيارها لاستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تَغيِر المناخفي نسخته رقم 27 إقراراً من المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة تلك التنمية التي تأخذ في الاعتبار تحقيق معدلات نمو عالية مع الحفاظ على البيئة وعدم إهدار الموارد.

وفي هذا الإطار حرصت الهيئة على تنفيذ عدة إجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة البيئة وحماية الكائنات البحرية ومكافحة التلوث وهي الاجراءات التي تستهدف تحويل القناة إلى قناة خضراء بحلول عام 2030 .