أسامة ربيع: نسعي الوصول إلى عبور 15% من حركة التجارة العالمية من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه يأمل في العام الحالي الوصول إلي عبور 15% من حركة التجارة العالمية من قناة السويس، مؤكدًا ان تلك النسبة ستأتي بالجهد والعمل الذي يتم في القناة.

وأضاف ربيع خلال لقائه مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان هناك ما يتراوح من 15 إلي 17 ألف شخص يعمل في قناة السويس في المدن الثلاثة المتواجدة بها “السويس ـ الاسماعيلية ـ بورسعيد”، مشيرًا إلي أنه لا مساس بهيئة قناة السويس ولا أصولها، مشيرًا إلي انه يتم تطوير شركات هيئة قناة السويس، وتحويلها من الخسائر الي مكاسب.

وأضاف ربيع أنه يتم دخول نسبة بسيطة من تلك الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في البورصة مثل شركة الرباط، ويتم طرح عدد بسيط من اسهمها في البورصة للمصريين، ثم هناك 5 شركات أخري سيتم طرحها بالتوالي، وذلك بعد نجاح تجربة شركة الرباط في البورصة.

كان قد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء أنه سيتم طرح 20% من أسهم شركة “الرباط” في البورصة ضمن الطرح الحكومي، مؤكدًا على أن الهيئة ملتزمة بالإطار العام للحكومة في المشروعات الاقتصادية.

وأكد ربيع أن مشروعات تطوير الهيئة قائمة ولا ترتبط بالعوارض، ومنها تطوير القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن حادث جنوح السفينة ايفرجيفن كان دافعًا لتبكير عملية التنفيذ.

وقال ربيع أن مشروعات التطوير تتولاها السواعد والآليات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص أيضًا يرتبط بالشركات ذات رأس المال المصري المشترك.

وأوضح، أن عملية تسعير العبور في القناة يخضع حاليًا للدراسة الدقيقة والتي ترتبط بعدة معايير منها سعر الوقود العالمي وسعر تأجير السفن، وعملية البناء في الترسانات وإيجار السفن والذي سينطلق من العامل المقبل، وكذلك المقارنة بين الخدمات المقدمة في الممر الملاحي لقناة السويس والممرات الدولية الأخرى.

وأضاف ربيع، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة وإعلان التسعير في أكتوبر القادم، ليتم تنفيذه اعتبارًا من يناير بمستهل العام الجديد.