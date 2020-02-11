أسامة ربيع: مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً

كشف الفريق ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاءه مع الدكتور علي عبد العال خلو الهيئة ومنشآتها من فيروس كورونا من خلال التدابير الاحترازية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلو أن هيئة قناة السويس ومنشآتها من فيروس كورونا بفضل التدابير الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بحضور سليمان وهدان، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

واستعرض اللقاء المشروعات القومية والتنموية التي تتم في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

من جانبه، أشاد الدكتور علي عبد العال، بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أنها منطقة واعدة، وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

وأهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس ،درع القناة ، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.