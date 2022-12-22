أسامة ربيع: لا مساس بسيادة مصر على قناة السويس وما قيل عن تدخل أجنبي غير صحيح

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الخميس إن تصريحات التدخل الأجنبي في قناة السويس غير واردة ولا مساس بالقناة وسيادة مصر عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بالإسماعيلية لعرض إنجازات وحصاد عام 2020 بالنسبة للهيئة والرد على ما أثير من لغط بشأن إنشاء صندوق قناة السويس الذي يناقش بمجلس النواب.

وأوضح أن المشروع تم إرساله إلى مجلس الشعب وهو ممثل الشعب ومن جميع المحافظات مما يعد في دائرة الحوار الوطني.

وقال إن الجدل حول الصندوق أمر محمود وله أهمية خاصة عند الشعب.

وأوضح أن تمويل المشروعات من خلال الصندوق أفضل من التوجه إلى الدولة لتوفير التمويل لتلك المشروعات.