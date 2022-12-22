أسامة ربيع: لا تفريط في قناة السويس وصندوقها منفصل للتنمية ولن يسمح بسيطرة أو سيادة أجانب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه لا تفريط في القناة، مؤكدا أن صندوقها للتنمية ومنفصل عن المرفق، ولن يسمح بسيطرة أو سيادة أجانب عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمتها هيئة قناة السويس الخميس لكشف حصاد 2020 والرد على ما أثير عن تأسيس صندوق القناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن صندوق قناة السويس الذي يناقشه مجلس النواب لمجابهة والطوارئ والاستثمار وتنمية موارد القناة وتطورها، مؤكدا أنه لا يمكن التفريط في قناة السويس أو أصل من أصولها.

وأشار إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة من ذوي الخبرة ومراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بأسطول قناة السويس وأصولها ومنفصل عن مرفق القناة، مؤكدا أن المشروعات التي ستؤجر أو تباع من أصول الصندوق وليس الهيئة.

وقال إن المشروع لن يسمح بوجود أجانب وكل من يعمل في المرفق مصريون، نافيا حدوث أي فرض مستثمر أجنبي سلطة أو سيطرة أو سيادة على قناة السويس نهائيا.

وشدد على أن صندوق القناة لن يؤثر على العائد الذي يؤول للموازنة، وهو مستقل تماما.