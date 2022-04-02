صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة، خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022، سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث بلغت عدد السفن العابرة للقناة، في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الحالي، 5303 سفن، مقابل عبور 4581 سفينة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 722 سفينة؛ بنسبة زيادة قدرها 15.8%،

فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي 313 مليونًا و300 ألف طن، مقابل 291 مليونًا و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليونًا و600 ألف طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس حققت، خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022، في الفترة من يناير إلى مارس، زيادة قدرها 20% من حصيلة إيراداتها بالدولار،

حيث سجلت عائدات القناة مليارًا و691 مليون دولار، مقابل مليار و409 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن التقارير الملاحية، خلال الربع الأول من العام الحالي، رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،

حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2%،

كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1%، وزادت الناقلات بنسبة 6.5%.

وأكد رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية،

مشددًا على حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري من خلال تبنّي حزمة من السياسات التسويقية المرِنة تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء.

جدير بالإشارة أن إحصائيات الملاحة بالقناة تُواصل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية مع مطلع شهر أبريل الحالي، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال اليوم السبت عبور 74 سفينة،

كما عبرت القناة، أمس الجمعة، 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 ملايين طن على مدار اليومين.