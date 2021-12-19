أسامة ربيع : قناة السويس ربحت 6 مليار دولار بزيادة 13% عن العام السابق ونتوقع رواجا في 2022

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة ربحت 6 مليار دولار بزيادة 13% عن العام السابق، متوقعا رواجا في 2022. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".…

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة ربحت 6 مليار دولار بزيادة 13% عن العام السابق، متوقعا رواجا في 2022.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إن “عام 2021 شهد رواجاً تجاري وقناة السويس ربحت 6 مليار دولار بزيادة 13% عما سبق”.

وتوقع أن يشهد عام 2022 رواجا تجاريا وإقبالاً على القناة خلال الست شهور المقبلة قائلاً : “نتوقع نمو في إيرادات القناة 11% خلال الست شهور المقبلة”.



وحول أخر مستجدات تطوير قناة السويس قال ربيع: “وعدت الرئيس ببذل أقصى جهد للانتهاء من تطوير قناة السويس ونعمل على عمل ازدواج في مجرى القناة لمسافة 10 كيلومترات بسبب زيادة عدد السفن، ونجرى توسعة في 30 كيلومتر آخرين، وهذا يحسن حركة الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%”.

وشدد ربيع أنه بالرغم من أعمال التوسعة والتطوير لكن لم نعطل حركة قناة السويس .



وكشف أن هناك منافسة بين ثلاثة شركات للدخول في مجال تموين السفن في المنطقة الاقتصادية وتقديم مجموعة من الخدمات للسفن”.



ورداً على تأثيرات متحور ” أوميكرون ” علىى حركة ملاحة القناة خلال الأشهر القادمة أجاب ربيع قائلاً : “لدينا خبرة في أزمة كورونا واستطعنا تعويض ما خسرناه من الصين ونفذنا حزمة من الحوافز كان لها أثر جيد”.



وأكد أنه حتى لو شهد العالم إغلاقات بسبب “أوميكرون”فإن لدى الهيئة خطة وخبرة للتعامل معها”.



وأوضح أن “إيفرجيفين مرت في القناة 3 مرات بعد حادثة الجنوح، وهم عملاء جيدون”.



وأوضح أنه بالرغم من أزمة السفينة الجانحة في 2021 إلا أن الهيئة حققت مكاسب جيدة قائلاً : “رغم حادثة إيفرجيفين طلعنا بمكاسب كبيرة من عام 2021 ومنها القدرة على تمرير 100 سفينة في اليوم”.