أسامة ربيع : قناة السويس تسجل 551 مليون دولار فى أبريل الماضي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن شهر أبريل 2021 حقق ارتفاعا غير مسبوق فى العائدات والأعداد والحمولات، حيث سجلت إيرادات بلغت 551 مليون دولار، بزيادة 15% مقابل إيرادات 476 مليون دولار بنفس الشهر 2020.

وأضاف أن القناة سجلت عبور 1814 سفينة فى أبريل 2021 بزيادة 4.8% مقارنة بنفس الشهر عام 2020 والذى سجل عبور 1731 بينما سجلت الحمولات العابرة فى أبريل الماضى 110 ملايين طن بزيادة بلغت 8% مقارنة بشهر أبريل 2020 والذى سجل حمولات 102 مليون طن.

وقال ربيع، إن قناة السويس واجهت أخطر التحديات فى تاريخها خلال مارس الماضى مع جنوح السفينة البنمية أيفر جيفن موضحا أن قناة السويس استطاعت مواجهة التحدى ونجحت فى تعويم السفينة البنمية الجانحة وإعادة افتتاح الملاحة أمام العالم فى وقت قياسى، مؤكدا أن الشعب المصرى كله وراء ذلك النجاح ، حيث واجهنا تحديا آخر وهو تسيير حركة الملاحة بعد توقف 400 سفينة خارج المجرى الملاحي.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء عدة مشروعات تابعة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها مراكب الصيد والتى تصل إلى 34 مركبا، تمثل الدفعة الأولى من مشروع مراكب الصيد ومن المقرر أن تصل إلى 100 مركب وتم بناؤها في شركات الهيئة، استحوذت شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية علي بناء 8 منها ، بجانب الكراكة مهاب مميش والتى تم بناؤها مؤخرا فى هولندا ، والتى وصلت قناة السويس لبدء أعمال التكريك الشهر الماضى بهدف تعظيم أسطول الهيئة.