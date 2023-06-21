أسامة ربيع : قناة السويس تسجل أعلى إيراد سنوي بقيمة 9.4 مليار دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، خلال عرض تقديمي عن حصاد العام المالي 2023/2022 ، أن قناة السويس سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بقيمة 9.4 مليار بزيادة بلغت 35% ، محققة أعداد بلغت 25 ألفا و837 سفينة بزيادة 22% عن العام السابق له.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، مؤكدا أن أصول هيئة قناة السويس ملك لشعبها وغير وارد خصخصة أي أصول لها ، وتم طرح 20% من أسهم شركة الرباط في البورصة كتجربة ودخلت حاليا تحت عباءة الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية بهدف استكمال الطرح والتي متوقعا لها تحقيق عائد كبير على قناة السويس وبالتالي على الدولة المصرية.