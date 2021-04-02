أسامة ربيع عن عودة الملاحة: عبور 361 سفينة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان يسمع دعوات المواطنين بعودة الملاحة لقناة السويس، وحل أزمة جنوح السفينة البنمية، قائلًا: الموضوع ده فرصة برضه أن العالم كله يعرف أهمية قناة السويس بدل ما يدوروا على قناة تانية، خدوا بالهم من أهمية القناة.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إنه تم عبور 361 حتى اليوم الجمعة، ومتبقي 85 سفينة، إضافة إلى عبور 24 سفينة جديدة.

وأضاف ربيع، أنه حتى نكون صرحاء مع أنفسنا، حدث يومي 31 مارس و1 ابريل أنه كان هناك سفن كثيرة أحجمت عن عبور قناة السويس إلا بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة ولم تخرج من الموانئ وخرجت بالفعل بعد انتهاء الأزمة.