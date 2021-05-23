نقل وملاحة

أسامة ربيع : عمل توسعتين في قناة السويس بطول 40 كيلو وبطول 30 كيلو (فيديو)

لزيادة عدد السفن المارة في قناة السويس
محمد مجدي 9:37 م, الأحد, 23 مايو 21 9:37 م, الأحد, 23 مايو 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم عمل توسعة في قناة السويس بطول 40 كيلو متر ، من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 كيلو في البحيرات المرة وذلك لزيادة عدد السفن المارة في قناة السويس، قائلا: “هنعمل قناة تانية يعني”.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، إنه سيتم عمل توسعة أخرى بطول 30 كيلو متر وعرض 40 مترا و عمق 72 مترا، وذلك لمساعدة السفن المرور بشكل آمن مع إجراء مناورات في حالة وجود تقلبات جوية.

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وأضاف ربيع ، أن هناك زيادة في حجم الإيرادات لقناة السويس في شهر أبريل للعام الجاري عن العام الماضي بنحو 15٪ كذلك زيادة في عدد السفن المارة بزيادة 4.8٪ .

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه سيتم الحكم بالتعويض في قضية السفينة البنمية الجانحة ايفرجيفين وذلك يوم 29 مايو الجاري .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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