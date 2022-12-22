أسامة ربيع: صندوق قناة السويس سيمول مشروعات بناء السفن والترسانات

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويسن إن أهم المشروعات التي سيمولها صندوق هيئة قناة السويس، ستكون المشروعات التي تخلق قيمة مضافة وأهمها بناء سفن وعلى رأسها الصب وإنشاء الترسانات الجديدة وبعض المشروعات العملاقة المتعلقة بالنقل البحري على جانبي قناة السويس.

وستكون من خلال دراسة أهل الخبرة وسيتم الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أفضل دراسات الجدوى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل أن عبارة بيع الأصول لا يقصد بها أصول القناة ولكن الأصول المملوكة للصندوق فقط وهي لتدوير العمل.. على حد وصفه .

وتابع: إن ضخ الأموال للصندوق سيبدأ بعد إنشائه، وقبل ذلك لم يحدث ضخ لأي أموال، مشيرا إلى أن بداية الأمر جاءت من خلال تساؤل من الرئيس حول هل هناك أموال إضافية للقناة في ٢٠١٩ وساعتها كان ردي لا توجد أموال إضافية.

وقال إن الصندوق لن يؤثر علي موازنة الدولة من إيرادات قناة السويس وهو ما يمثل 85% تقريبا من العائدات، ولن يؤثر أيضا علي الأموال المخصصة للتشغيل أو مشروعات قناة السويس، مشيرا إلي أنه سيتم استغلال الفائض من 15% المخصصة للتشغيل ومشروعات الاستثمار.