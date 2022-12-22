أسامة ربيع : رأسمال صندوق هيئة قناة السويس 100 مليار جنيه والاكتتاب غير مطروح

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن صندوق هيئة قناة السويس برأسمال يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه مدفوع والمصدر يصل إلى 10 مليارات جنيه وليس هناك اتجاه لطرح شهادات أو اكتتاب ووصفه بأنه أمر غير مطروح.

وقال إن الصندوق سيكون من الفائض فقط وسيتم استغلاله في مشروعات القناة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تحدد المشروعات وتجرى دراسات الجدوى الجيدة.

وأضاف أن المشروعات كانت منافسة قبل مشروع القناة الجديدة وازدواج الممر الملاحي وزيادة العمق لكن بعد الافتتاح في ٢٠١٥ وتقليل زمن العبور أصبحت المنافسة مع قناة السويس، ضعيفة، لأنها الأكثر أمنا والأسرع في حركة العبور.

وتابع أن خير دليل أثناء أزمة إيفر جيفين عندما توقفت الملاحة انتظرت السفن طوال 6 أيام ولم تجده إلى طرق أخرى بديلة، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد منافس لقناة السويس.