أسامة ربيع: بناء 10 قاطرات بالتعاون مع ترسانة البحر الأحمر والتسليم خلال عامين

أعلن الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس عن بناء 10 قاطرات بقوة شد 90 طنا بالتعاون ترسانة جنوب البحر الأحمر والمقرر الانتهاء منها خلال عامين، مشير إلى بناء عدد ٦ قاطرات جديدة منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية وثلاث مماثلة بترسانة بورسعيد.

جاء ذلك خلال عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وأوضح أن كل ثلاثة أشهر تقوم هيئة قناة السويس بتدشين قاطرة جديدة وأول قاطرة من القاطرات الثلاث سيتم تسليمها في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن اتجاه الهيئة لبناء قاطرات بقوة شد 190 طنا ، بترسانة الإسكندرية لتساهم في عمليات الإنقاذ في حالات الحوداث ، موضحا أن حوداث قناة السويس لا تتجاوز نسبة أقل من 0.09% مقارنة بأعداد السفن العابرة بالقناة التي تتجاوز 75 سفينة يوميا.