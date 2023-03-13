أسامة ربيع : الرئيس كان لديه رؤية حينما قرر تنفيذ قناة السويس الجديدة خلال عام بدلا من 3 سنوات (فيديو)

قال الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية حينما قرر تنفيذ قناة السويس الجديدة خلال عام واحد بدلا من 3 سنوات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد،

وأوضح أن عبور 107 سفينة ببضاعة 6 مليون طن اليوم فقط هو رد على الشائعات والمغرضين بأن قناة السويس الجديدة ترعة.

وأضاف ربيع أن ذلك أيضـا يدل على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أول مشروعاته وانجازاته العملاقة هي قناة السويس الجديدة وكان لديه رؤية الانتهاء منها في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات وكان لديه إصرار على ذلك.

وتابع ربيع: كما أن المصريين كلهم كان لديهم نفس الرؤية وشرائهم شهادات بقيمة 64 مليار جنيه وكانت سابقة مبهرة للعالم أجمع، وكانت بمثابة تدعيم للرئيس وأنهم خلفه في المشاريع التي يتم العمل عليها.

وقال ربيع إن تلك المشاريع العملاقة تأتي ثمارها، ومنها عبور اليوم 107 سفينة وهو رقم عمره ما كنا نحلم بيه مكناش نحلم بالعدد ده في يوم واحد.

وأوضح أن ذلك نتيجة وجود خدمات جيدة والمرشدين على درجة عالية من الكفاءة والقاطرات والكراكات الجديدة تعطي للخطوط الملاحية بأن هيئة قناة السويس لديها خطة واضحة وبخطوات ثابتة تستطيع العمل بهذا الشكل.

وأشار إلى أنه كان الأهم هو استقبال تلك السفن بهذا العدد ومرورها في نفس اليوم دون حدوث أي مشكلات.