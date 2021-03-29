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أسامة ربيع: الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجالة قناة السويس (فيديو)

مشيرا إلى أن تلك الأزمة كانت أصعب موقف في حياته
محمد مجدي 8:39 م, الأثنين, 29 مارس 21 8:39 م, الأثنين, 29 مارس 21

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قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه قبل نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، اتصل به الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة آخر تطورات العملية، قائلا له: سمعة مصر في رقبتك أنت ورجالة قناة السويس.

وأكد “ربيع” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أنه في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الاثنين نجحنا في تعويم السفينة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة كانت أصعب موقف في حياته.

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وأضاف ربيع، أنه أخبر الرئيس السيسي بنجاح التعويم، الذي بدوره قال له ألف مبروك اشكرلي الناس كلها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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