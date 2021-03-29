أسامة ربيع: الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجالة قناة السويس (فيديو)

مشيرا إلى أن تلك الأزمة كانت أصعب موقف في حياته

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه قبل نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، اتصل به الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة آخر تطورات العملية، قائلا له: سمعة مصر في رقبتك أنت ورجالة قناة السويس.

وأكد “ربيع” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أنه في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الاثنين نجحنا في تعويم السفينة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة كانت أصعب موقف في حياته.

وأضاف ربيع، أنه أخبر الرئيس السيسي بنجاح التعويم، الذي بدوره قال له ألف مبروك اشكرلي الناس كلها.