أسامة جنيدي: توسع البنوك المصرية في إفريقيا يعظم الصادرات

المال خاص:

دعا المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس الاعمال المصري الكوري وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين البنوك الوطنية الاهلى ومصر وغيرهم الى التوسع في الدول الافريقية وافتتاح افرع جديدة تسهل عمليات التمويل وضمان الصادرات للشركات المصرية الامر الذى يعد مساندة حقيقية من القطاع المصرفي للقطاع الخاص خاصة في الدول الافريقية

وقال جنيدي إن القطاع المصرفي له دور مهم في تنمية الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن وفا بنك المغربي لديه 14 فرعا في إفريقيا، وأن البنوك الوطنية في مصر يجب أن تتواجد في مختلف الدول الإفريقية، خاصة في منطقة دول الكوميسا لتسهيل مهمة الشركات المصدرة، موضحا اهتمام القيادة السياسية وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توطيد العلاقات مع دول القارة السمراء يعزز من الدور المصري الحيوي في واحدة من أكبر وأهم القارات.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر الكوميسا بمدينة شرم الشيخ هو تأكيد على استمرار مصر في تدعيم علاقاتها مع الدول الإفريقية، وأن القطاع الخاص والحكومة شركاء في تنمية هذه العلاقات والبناء على ما تحقق من تقدم في هذا الملف بعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من هذه الدول واستضافة العديد من الدول الإفريقية في مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري المشترك أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر سيكون له آثار إيجابية في المدي القريب مع استمرار علاج الأخطاء الماضية والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي الجريء وبالأخص إلغاء فكرة الدعم العيني، مؤكدا أهمية الاستمرار في التحرير الكامل لأسعار الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار في هذا القطاع، خاصة أن الدولة قامت بعمل استثمارات ضخمة في الطاقة وحولت العجز إلى فائض وهو ما يعد إنجازا كبيرا ويجب أن تتوقف عن الاستثمار في إنتاج الطاقة والقيام بمهام المنظم والمشرع للاستثمار في هذا المجال.