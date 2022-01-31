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أسامة تونى : الذكاء الاصطناعي يساعد في التسعير العادل لوثائق التأمين الطبي

خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية
الشاذلي جمعة 10:48 ص, الأثنين, 31 يناير 22 10:48 ص, الأثنين, 31 يناير 22

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كشف أسامة تونى رئيس مجلس الإدارة لشركة أثمار الكويتية للحلول الرقمية، إن الرقمنة تساعد فى تسعير وثائق التأمين الطبي بعدالة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف تونى خلال الجلسة الثانية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية تحت عنوان: “أثر التحول الرقمى على التأمين الطبي والرعاية الصحية” أن الرقمنة هى وسيلة وليست هدف.

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وأوضح أن هناك فجوة في قطاع التأمين المصرى قيمتها 2.8 مليار دولار وفقا لمؤسسة اكسفورد فى عام 2020 وأن نسبة الاختراق 1% فى قطاع التأمين المصرى.

وأكد أن الحكومة أعدت قانون التكنولوجيا المالية بما يساعد شركات التأمين فى التسويق الإلكتروني وزيادة الاختراق وزيادة إنتاجية الشركات وتقليل التكلفة وزيادة المنافسة وجذب عملاء جدد وزيادة الربحية وتحسين الاقتصاد وسهولة إصدار وثائق التأمين الطبي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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