أسامة بشاي: نستهدف فرص جديدة فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة

رجب عزالدين:قالت المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إنهم يستهدفون فرصا جديدة فى كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادم.وأضاف بشاى فى بيان للبورصة المصرية، أن المجموعة حققت عددا من الإنجازات فى الأسواق الرئيسية لاسيما مصر التى تلعب ف

رجب عزالدين:

قالت المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إنهم يستهدفون فرصا جديدة فى كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادم.

وأضاف بشاى فى بيان للبورصة المصرية، أن المجموعة حققت عددا من الإنجازات فى الأسواق الرئيسية لاسيما مصر التى تلعب فيها الشركة دورا رئيسيا فى تطوير البنية التحتية.

ونجحت أوراسكوم مؤخرا فى اتمام الربط الكهربائى بقدرة 4800 ميجاوات بمحطة كهرباء البرلس والتى تعد واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء فى العالم .

وحصلت الشركة الشهر الماضى على عقد توسعة مطار الفجيرة الدولى بالامارات العربية المتحدة كما تبحث عن فرص جديدة فى قطاعات البنية التحتية والصناعية والمبانى التجارية.

واررتفعت أرباح الشركة إلى 35 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 85.1 مليون دولار خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار في 2016.