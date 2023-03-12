«أزيموت مصر» و«ڤاليو» تطلقان صندوق A-Z valu النقدي‎‎

أعلنت شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي وأزيموت للاستثمار اليوم عن إطلاق صندوق استثمار A-z Valu النقدي اليومي.

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لأزيموت مصر، إن الصندوق يتيح شراء الوثائق واستردادها يوميا دون غرامات أو رسوم.



ولفت إلى أن الشراكة تتيح حدا ائتمانيا لعملاء للمستثمرين بالصندوق في ڤاليو تصل إلى 90% من حجم استثماراتها في الصندوق.



وأكد ابو السعد أن الشراكة فرصة جيدة للنفاذ إلى قاعدة عملاء ڤاليو.

وقال وليد حسونة العضو المنتدب لشركة اي اف جي فاينانس الشركة الأم لڤاليو، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي في بعض فروع ڤاليو الأحد المقبل، من خلال فرعين فقط ثم سيتم تعميم التجربة في كافة الفروع.

منى عبدالباري_ أحمد أبو سيف