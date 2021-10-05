«أزيموت مصر» تعتزم إطلاق صندوق «Az استحقاق» الشهر الجاري

قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي بشركة “أزيموت مصر”، إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق جديد لها في السوق المحلية خلال الشهر الجاري باسم “Az استحقاق”.

وأضاف – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم – أن الصندوق الجديد سيكون متعدد الإصدرات بالعملات المختلفة، موضحًا أن الشركة حصلت بالفعل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولفت إلى أن الهدف من إطلاق الصندوق رغبة الشركة في تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء بالسوق المحلية .

واختتم بالإشارة إلى إن السوق ستكون مخصصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والعوائد ستكون خاضعة لأوضاع السوق والعوامل المؤثرة، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فترة تُجري جهود كبيرة لتشجيع وتطوير صناعة صناديق الاستثمار في مصر.