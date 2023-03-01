أزيموت مصر تستهدف رفع أصولها المدارة لـ15 مليار جنيه في 2023

كشف أحمد مرشد، رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة أزيموت لإدارة الأصول، أن الشركة تستهدف رفع أصولها المدارة إلى 15 مليار جنيه خلال عام 2023، إذ تعتزم تدشين نحو 5 صناديق استثمار جديدة.

وأضاف، في تصريحات، لـ”المال”، على هامش مؤتمر إطلاق صندوق ناصر az النقدي، أن أزيموت مصر تدير أصولًا بالسوق المحلية بحجم 11 مليار جنيه حاليًّا، بينما تبلغ الأصول التي تديرها المجموعة الأم عالميًّا نحو 87 مليار دولار.

إصدار جديد من صندوق “az- استحقاق” الدولاري بمستهدفات تتخطى 20 مليون دولار

وأوضح مرشد أن “أزيموت مصر” ستطلق إصدارًا جديدًا من صندوق العائد الدولارى “az- استحقاق” بمستهدفات تتخطى ما حققه الإصدار الأول بنحو 20 مليون دولار.

وتوقّع أن يصل العائد السنوي لصندوق “az- استحقاق” إلى 7%، لافتًا إلى أنه من الممكن الاكتتاب بحد أدني يصل إلى نحو 10 دولارات.

أحمد علي وأحمد أبو سيف