بورصة وشركات

«أزيموت مصر» تتفاوض لطرح صندوق يستثمر فى أدوات الشريعة الإسلامية

السعى لإطلاق صندوق يستثمر فى الأدوات الإسلامية جاء بدافع من الشركة لتنويع استثماراتها المختلفة فى مصر
أسماء السيد 3:12 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 3:12 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذى بشركة “أزيموت مصر”، إن الشركة تتفاوض لإطلاق صندوق محاكى للشريعة الإسلامية.

وأضاف أبو السعد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم، أن السعى لإطلاق صندوق يستثمر فى الأدوات الإسلامية جاء بدافع من الشركة لتنويع استثماراتها المختلفة فى مصر.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لاطلاق ٣ صناديق خلال الفترة المقبلة، أولها صندوق Az_استحقاق والذى من المخطط إطلاقة خلال شهر أكتوبر الجاري.

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وأشار إلى أن الصندوق الثانى من المخطط له إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، وسيكون معتمدا على التكنولوجيا المالية _ دون ذكر تفاصيل أخرى عنه.

وأوضح الرئيس التنفيذى بشركة “أزيموت مصر” إلى أن الصندوق الثالث هو الذي تتفاوض الشركة بشأنه خلال الفترة الحالية والذي يكون خاصا بالاستثمار في الشريعة الإسلامية.

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بقلم أسماء السيد

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