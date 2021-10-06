«أزيموت العالمية» تستهدف زيادة أصولها المُدارة حول العالم إلى 100 مليار دولار

تُقدر بنحو 90 مليارًا حالياً

تُخطط مجموعة «أزيموت العالمية» لزيادة أصولها المُدارة حول العالم لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

قال جيورجيو ميدا، الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة «أزيموت العالمية»، إن المجموعة تُدير أصولاً حول العالم بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار حالياً، وتتواجد بحوالى 17 دولة .

وأضاف جيورجيو، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «أزيموت مصر» أمس الثلاثاء، أن المجموعة لديها مخطط بزيادة أصولها المُدارة حول العالم خلال الشهور القليلة المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار .

ولفت ميدا إلى أن أزيموت العالمية تمكنت منذ بداية العام الجارى من جذب رؤوس أموال جديدة لصناديقها المُدارة بقيمة 12.9 مليار يورو.

وأوضح أن المجموعة تُدير عددًا لا بأس به من الصناديق حول العالم، وهى فى ازدياد مستمر، فيما يقارب عدد عملائها حوالى 220 ألفا.

يذكر أن «أزيموت العالمية» مقيدة فى بورصة «ميلانو» بدولة إيطاليا ويبلغ رأس المال السوقى للشركة حاليًا حوالى 3.5 مليار دولار، فيما تصل نسبة التداول الحر لحوالى %75 من أسهمها، ومنها %25 مملوكة للعاملين بها .

ولفت الرئيس التنفيذى المشارك بالمجموعة إلى أن «أزيموت العالمية» تم تأسيسها عام 1989، وكانت تُركز فى أعمالها على السوق الإيطالية، فيما بدأت خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة التوسع بالعديد من الدول، وآخرها مجموعة من الاستحواذات أجرتها بأمريكا .

جيورجيو ميدا: 226 مليون يورو أرباح المجموعة خلال النصف الأول من 2021

وكشف أنها حققت أرباحًا خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 226 مليون يورو، فيما بلغ إجمالى أرباح العام الماضى حوالى 500 مليون دولار .

وفى سياق متصل، قال جيورجيو ميدا إن «أزيموت العالمية» حققت عائدا منذ بداية العام على إجمالى أصولها المُدارة بواقع %5.

وأشار إلى أنها تُدير أكبر صندوق للصكوك حول العالم ويبلغ حجمه حاليًا حوالى 1.1 مليار دولار .

من جانبه، قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى بشركة «أزيموت مصر»، إنها تستهدف الوصول بأصولها المُدارة فى مصر لتصل إلى ما يعادل مليار دولار بنهاية 2024، علما بأنها تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه حاليا.

ولفت إلى أن «أزيموت مصر» تُخطط لإطلاق 3 صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، أحدها سيكون مخصصا للاستثمار فى الأدوات التى تُحاكى الشريعة الإسلامية .

وأوضح أبو السعد أن الأول من ضمن الصناديق الثلاثة هو «AZ – استحقاق» وتعتزم الشركة إطلاقه بنهاية شهر أكتوبر الجارى، وسيكون متعدد الإصدارات وبعملات مختلفة وستعتمد عوائده على وضع السوق.

وأشار إلى أن الصندوق الثانى من المقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجارى أيضًا وسيعتمد على التكنولوجيا الرقمية فى الإدارة، لافتًا إلى أن الثالث سيكون مخصصا للاستثمار فى الأدوات الإسلامية .

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أزيموت العالمية كانت قد استحوذت على %99.9 من أسهم «رسملة مصر»، ليصبح اسمها الجديد «أزيموت مصر» لإدارة الأصول، وهى صفقة الاستحواذ التى تمت فى أغسطس 2019.