أزمة نقص قطع غيار السيارات تصل مجلس النواب ومطالب بتدخل الحكومة

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، حول أسباب أزمة نقص المعروض من قطع غيار السيارات في مصر.

وقال “عباس”، في سؤاله اليوم: تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، شكاوى مالكي السيارات من عدم توافر أصناف معينة من قطع الغيار الجديدة، خصوصا السيارات الكورية والصينية.

وأوضح النائب: إن مصر تمتلك 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98% من إجمالي قطع الغيار المُباعة محليًا، لافتًا إلى أن ندرة المعروض بأنه يرجع إلى تأخر أو تجمد دورة استيراد قطع الغيار ما يتسبب في اختفاء أصناف معينة، ويؤثر ذلك بشكل فوري على هذا العدد الكبير من السيارات، ويؤدي إلى تعطلها



ونوّه إلى أن مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع الغيار، وهنالك أصناف بدأت في الاختفاء، وهناك أصناف أخرى ستختفي قريبًا، موضحًا أن أبرز أصناف قطع الغيار التي بدأت في الاختفاء هي سير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات.

وشدد على أن أغلب تلك القطع مؤثرة في السيارة بنسبة كبيرة، وفي حالة تلفها أو استخدام قطعة مغشوشة تتلف قطع أخرى داخل السيارة وتؤدي إلى تعطل السيارة في النهاية.

وتساءل النائب زكي عباس عضو مجلس النواب : ما هي الأسباب الرئيسية وراء الأزمة ؟، نقص المعروض بالفعل أم مفتعلة من المستوردين لتعطيش السوق والبيع بأعلى سعر ؟.. وما هو دور وزارة التجارة والصناعة في التعامل معها؟.

وطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر مرة أخرى في استيراد قطع غيار السيارات بمستندات التحصيل واستثنائها من قرار الاعتمادات المستندية، وسرعة الإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة.