أزمة نقص الرقائق تواصل الإضرار بالشركات في جميع أنحاء العالم

حذّرت شركة سامسونج إلكترونيكس من أنه لا يمكنها التنبؤ بالنتائج المالية لعام 2022

أظهرت نتائج أعمال مختلف القطاعات حول العالم في الربع الثالث أن أزمة الرقائق عرض مستمر، إذ أعلنت شركة جنرال موتورز هذا الأسبوع فقط عن انخفاض نسبته 25% في إيراداتها، معترفة بأن النقص سيعيق الأداء في العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

أزمة نقص الرقائق عرض مستمر

كما توقعت شركة “ماروتي سوزوكي إنديا تضرّر مبيعاتها، بينما حذّرت شركة سامسونج إلكترونيكس من أنه لا يمكنها التنبؤ بالنتائج المالية لعام 2022 نتيجة لكل الشكوك.

كذلك، خفّضت شركة “فانوك كورب” اليابانية العملاقة في مجال الروبوتات، توقعاتها المالية لهذا العام، قائلة إن الوضع الحالي غير مسبوق في تاريخها الممتد إلى 50 عاماً.

في مكالمة مع المستثمرين، قال الرئيس التنفيذي لـ”فانوك كورب”، كينجي ياماجوتشي: “لم نشهد هذا النوع من النقص في أشباه الموصلات سابقاً. نتلقى الكثير من الطلبات، لكن لا يمكننا زيادة الإنتاج لتلبية هذه الطلبات بسبب عدم استطاعتنا شراء القطع الضرورية”.

تُقلل مثل هذه التصريحات من أهمية التلميحات التي تشير إلى أن الأزمة آخذة في الانحسار. فعلى سبيل المثال، بدأ معدل انتظار الرقائق، والذي كان قد وصل إلى مستويات تاريخية، يشهد نوعاً من الاستقرار خلال شهر أكتوبر.

مع ذلك، أوضح كبار المسؤولين التنفيذيين في تعليقاتهم حول موسم إعلان النتائج المالية الحالي، أن أزمة الرقائق مازالت تشكل مصدر قلق كبير.

أضرار لحقت بشركات السيارات

قالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال موتورز” لتلفزيون “بلومبرج”: “نبيع كل سيارة يمكننا تصنيعها”، واصفة نقص الرقائق بأنه “مشكلة قريبة المدى”.

وأشارت بارا إلى أن الأزمة ستستمر في العام المقبل، وستكون “جنرال موتورز” في حالة أفضل بكثير في النصف الثاني من العام 2022. وقد تراجعت أسهم “جنرال موتورز” بأكثر من 5% يوم الأربعاء.

رفعت شركة “فورد موتور” توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وارتفع سهمها، لكن المدير المالي جون لولير، لفت إلى أن مصانع الشركة لن تعمل بكامل طاقتها حتى نهاية العام المقبل، ويُمكن أن تمتد أزمة الرقائق حتى العام 2023. قال لولير: “نشهد نمواً في المبيعات نسبته 10% في العام 2021، ونرى أن مشكلة الرقائق ستظل تؤثر في أعمالنا”.

تعهّدت “تي إس إم سي” أو “تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ كو” (TSMC)، مُصنّعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، باستثمار 100 مليار دولار في طاقة إنتاجية جديدة خلال الأعوام 2021 إلى 2023، لكن الرئيس التنفيذي، سي سي وي، أفاد بأن قدرة شركته ستكون محدودة لمدة عام آخر على الأقل.

وقال: “نتوقع أن تظل قدرة (تي إس إم سي) مقيّدة للغاية في العام 2021 وطوال العام 2022. هذا يعود إلى مكانتنا الريادية في مجال التكنولوجيا”.

وضعت شركة “إنتل” خطة طموحة للاستثمار في السعة الجديدة للمسبك، ما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة 12% وسط قلق المستثمرين بشأن الربحية.

تُخطط “سامسونج” لمضاعفة طاقتها الإنتاجية ثلاث مرات بحلول العام 2026 مقارنة بالعام 2017، وذلك استجابة للطلب المتزايد.

وجادلت الشركة بأن النقص في الرقائق لم يحدث بسبب مشكلة نقص مطلق في الإنتاج، بل بسبب “عدم تطابق” العرض والطلب.

وقال جينمان هان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “سامسونغ”، خلال الإعلان عن الأرباح: “رغم صعوبة قول ذلك بشكل قاطع، إلا أننا نأمل أن يخف الوضع إلى حد ما، بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل”.

الاقتصاد الألماني يتضرر

تفاقمت أزمة الرقائق بما يكفي لإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية، وخفّضت ألمانيا هذا الأسبوع توقعاتها لعام 2021 إلى نمو نسبته 2.6% من التقدير المنشور في نهاية شهر أبريل والبالغ 3.5%.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، خلال مؤتمر صحفي في برلين: “نقص الرقائق يعني أنه لا يُمكن الانتهاء من مئات آلاف السيارات وتسليمها. لذلك من المهم أن نتأكد من المحافظة على سلاسل التوريد العالمية وإحيائها”.