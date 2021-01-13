أزمة «كورونا» تؤثر على التوجهات الاستثمارية وتغيرات المحافظ في شركات التأمين (جراف)

أثرت أزمة كوورنا على التوجهات الاستثمارية لصناعة التأمين وعلى أولوية تخصيص الأصول بالشركات وظهور أهمية التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بشركات التكنولوجيا، والإصدار والبيع الإلكترونى.

وتطلبت تلك الأزمة من شركات التأمين العالمية مزيدا من المرونة فى الجودة وتنويع الاستثمارات وإجراء تعديلات على استراتيجية الاستثمار فى الشركات، وتعزيز جودة الائتمان للمحفظة وإعادة النظر في الحوكمة للسماح بمزيد من المرونة في صنع القرار، وزيادة التنويع وزيادة حيازات الأسهم للاستفادة منها من التقييمات المنخفضة، وتأخير اتخاذ قرارات استثمارية جديدة حتى هناك المزيد من سيرتا السوق والأعمال، ودعم رأس المال التنظيمي ودعم السيولة واختبار الإجهاد المحافظ.

أزمة كورونا تؤدى إلى تعزيز جودة الائتمان

وفى استطلاع رأى أجرته مؤسسة بلاك روك Black Rock عن تأثير أزمة كورونا على نشاط التأمين، خاصة استراييجية الاستثمار بالشركات، ودراسة العائد على المدى الطويل، حيث تأخذ أهداف العائد دورًا أكثر بروزًا في مخصصات طويلة الأجل، وهو اعتراف بأن شركات التأمين سوف تحتاج إلى إجراء توازن بين تحقيق عوائد كافية مع تحسين المخاطر.

الجراف التالى يبين تأثير الجانحة على القرارات الاستثمارية فى شركات التأمين وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجرته مؤسسة بلاك روك Black Rock للاستشارات (النسبة مئوية %).

وهو ما يعني تعرضًا أقل للأصول الدورية لصالح مزيد من المرونة على المدى الطويل والتحوط من مخاطر الائتمان أو استهداف قطاعات أكثر مرونة في العقارات مثل الخدمات اللوجستية، وتتعرض كبرى شركات التأمين على الحياة فى اليابان لمخاطر كبيرة (محلية)، وتتعرض لمخاطر أسعار الفائدة.

الشركات تتجه إلى تنويع محافظ الاستثمارات

وتتجه شركات التأمين خلال الفترة الحالية إلى إعادة ترتيب المحافظ من أجل المرونة ودراسة التغييرات التى تطرأ على محافظ الاستثمارات بها ، من خلال رفع مستوى عدم المساواة وتنويع الاستثمارات واستهداف عوائد أعلى، وزيادة احتياجات السيولة، وزيادة المدة فى الاستثمارات ، حيثما كان ذلك ممكنا، أو تقليل المدة ، حيثما كان ذلك ممكنا.

الجراف التالى يوضح تأثير الوباء على تغيرات محافظ الاستثمار فى شركات التأمين وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجرته مؤسسة بلاك روك Black Rock للاستشارات (النسبة مئوية %).