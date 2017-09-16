أزمة في وزارة الزراعة بسبب احتفالية عيد الفلاح

- وزير الزراعة يتجاهل المشاركة ووفد النقابة ينسحب رسميا ويرفض التكريمالصاوي أحمد:انسحب نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام و60 قيادة من الفلاحين المشاركين في احتفالية عيد الفلاح، المقامة تحت رعاية نقابة الفلاحين بمؤسسة الاهرام، اعتراضاً على تجاهل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير

– وزير الزراعة يتجاهل المشاركة ووفد النقابة ينسحب رسميا ويرفض التكريم







الصاوي أحمد:

انسحب نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام و60 قيادة من الفلاحين المشاركين في احتفالية عيد الفلاح، المقامة تحت رعاية نقابة الفلاحين بمؤسسة الاهرام، اعتراضاً على تجاهل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ونوابه تكريم الفلاحين المتواجدين.

وأضاف بيان لنقابة الفلاحين أنه تم إبلاغ مسؤول الحفلة بالأهرام بأن وزير الزراعة رفض تكريم أي فلاح، فهتفوت مطالبين بضرورة إقالة الوزير لإهانته الفلاح المصرى في عيده واكتفى بتكريم المسؤولين فى جمعية الاصلاح الزراعى والاتحاد التعاونى التابعين للوزارة على الرغم من انهم لم يكونوا من الفلاحين الكادحين.

وطالب فلاحون منسحبين من حفل عيد الفلاح المنعقد بمؤسسة الاهرام تحت رعاية نقابة الفلاحين، أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الحفلة بتقديم استجواب للوزير بسبب تعنته ورفضه تكريمهم، معلنيين أن رفض الوزير تكريمهم بمثابة اعلان وفاة لمهنة الفلاحة فى مصر، رغم تحقيقهم إنتاجية عالية فى المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام فى بيان له، السبت، المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بإقالة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة خاصة بعد اخفاقه فى تحقيق اى نتائج ملموسة خلال الفترة التى توالى فيها مقاليد الوزارة وحتى الآن مازال الفلاح يعانى من نقص في الأسمدة الأزوتية المدعمة بجانب عدم تنفيذ وعده فى تطبيق منظومة الحيازة الالكترونية كما انه لم يستجيب الى نداء الفلاحين بتعرض محاصيلهم للجفاف بسبب عدم وصول مياه الرى لنهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية.