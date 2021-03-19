أزمة في كواليس «حرب أهلية» بين العدل جروب وسارة التونسي

نشبت أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية داخل كواليس مسلسل حرب أهلية ، بين العدل جروب والفنانة سارة التونسي وتحديدا المنتج جمال العدل في كواليس مشاركتها في المسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنان باسل خياط .

وأعلن جمال العدل ـنه تم استبعاد سارة التونسي من المشاركة في المسلسل، مشيرا إلى أنها قامت بالتأخر على موعد التصوير أكثر من 5 ساعات، ما أغضب أبطال العمل يسرا، وباسل خياط، بالاضافة لتعديها على الكوافير والماكيير الخاصين بالمسلسل، والتحدث مع خياط بطريقة غير لائقة ما أغضبه كثيرا .

لكن سارة التونسي قامت بالتعليق على هذه الأزمة عبر حسابها ” فيس بوك ” قائلة: ” لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية) التي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر، فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة «العدل جروب» بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة”.

واستكملت: «أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو «شركة العدل الجروب» فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامرمرسي رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «وصاحب شركة «سينرجي«المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة، وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة”.

ماجدة خير الله : لامجال للانشغال بهذه الأزمات

أوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن هذه الأزمات التي تحدث داخل كواليس المسلسلات الرمضانية حاليا وارد أن تحدث في أكثر من عمل بسبب تغيير أدوار أو فنانين واستبدالهم بزملاء أخرين لهم .

وأوضحت أن هذه الأزمات لن تؤثر أبدا على سير عمل فريق حرب أهلية كما يتصور البعض، لأنها أزمات طبيعة وحدثت كثيرا منذ سنوات في أعمال فنية كثيرة أثناء التصوير .

ولفتت قائلة أن المهم ألا يلتفت صناع المسلسل لمثل تلك الأزمات ويعطونها أكثر مما تستحق حتى لاتشتت تركيزهم في الانتهاء من تصوير المسلسل، لأننا أوشكنا على انطلاق ماراثون رمضان، والعرض سيكون على الهواء للحلقات، ولامجال للتراخي في العمل أو التصوير هذه الأيام أو الانشغال بأي مشاكل أو أزمات .

أحمد سعد الدين : الأزمة تؤثر على سارة التونسي فقط

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن ازمة سارة التونسي والعدل جروب في كواليس مسلسل حرب أهلية لن تؤثر أبدا على مستوى العمل الذي سيعر ض في شهر رمضان القادم ، وأن المشكلات التي قد تؤثر على جودة المسلسل تتعلق بالأمور الإنتاجية فقط .

ويضيف سارة التونسي كانت بطلة في فيلم كارما للمخرج خالد يوسف منذ سنوات ، ثم شاركت رمضان العام الماضي في مسلسل 100 وش مع الفنانة نيلي كريم وكان بدايتها الفنية الحقيقية .

أكد أن قيامها بافتعال أزمة مع العدل جروب بهذه الصورة في خطواتها الفنية الأولى يؤثر عليها فقط، لكن لن تؤثر هذه الأزمة على المسلسل أبدا لأن العدل جروب شركة إنتاج كبرى منذ سنوات في السوق، والمسلسل بطولة فنانين كبار مثل يسرا وباسل خياط، ووقت عرض العمل في رمضان سيحكم عليه المشاهدين سواء بالسلب أو الإايجاب .

واشار إلى أن هناك أزمات تؤثر كثيرا على جودة العمل الفني مثل التي تتعلق بالإنتاج أو أزمات خاصة بالرقابة بحذف أو إضافة مشاهد معنية للمسلسل لم تكن مكتوبة في السيناريو، لافتا إلى أن هناك مسلسل منذ 30 عاما هو ذئاب الجبل أثناء تصويره توفي اثنان فجأة الراحلان عبدالله غيث، وصلاح قابيل، وفنان آخر نقل للإنعاش، بليغ حميد، وآخر كسرت سيارته، فتعرض العمل لمفارقات غير طبيعية، ورغم ذلك أصبح المسلسل حاليا أيقونة من أيقونات الدراما المصرية، منوها إلى أن الأهم من أي أزمة بالعمل الفني أن يكون هناك مخرجا قويا قادرا على إدارة الممثلين في اللوكيشن .