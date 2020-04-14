أزمة فيروس كورونا تؤجل ألبومات محيي وإليسا ومصطفى كامل

يعيش مطربون في مصر ولبنان حالة من الارتباك الفني حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا ، والتي تسببت في تأجيل طرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة للجمهور، برغم انتهائهم من تسجيل جميع الألبومات.

وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل طرح ألبوم المطرب محمد محيي الجديد “بتاع زمان” ، حيث كان مقررا طرحه في عيد الربيع هذا العام بعد طرحه أغنية “سهرانين” من الألبوم مؤخرا وتحقيقها مليون مشاهدة على يوتيوب، ويضم ألبوم محيي 18 أغنية، منها “بتاع زمان، هربت، أخبار الحبايب، أحلى الناس، قضية”.

كما قررت المطربة اللبنانية إليسا أيضا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي تنتجه على نفقتها الخاصة لأول مرة في مسيرتها الفنية .

وتأجل أيضا طرح ألبوم المطرب مصطفى كامل ، الذي يعود به للساحة الفنية بعد سنوات طويلة بسبب فيروس كورونا ، وذلك بعد طرحه كليب لأغنية بعنوان ” مجرم ” الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن إخراج هيثم عنتر.

وتأجل أيضا ألبوم المطرب لإيساف بعد أن كان مفترض طرحه حاليا.

شريف ضياء: طرح أي ألبوم في شم النسيم لن يحقق استماعا

يرى شريف ضياء مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني أن شم النسيم يعتبر موسما او فترة قصيرة للغاية لسماع ألبوم غنائي جديد لأي مطرب ، لأن شهر رمضان أوشك على الاقتراب وسينشغل الجمهور بمشاهدة المسلسلات مثل كل عام، ولن يكون هنال أي فرصة لمساع ألبومات غنائية جديدة وأي مطرب سيفكر في طرح ألبوم جديد لن يحقق استماعا جيدا .

وأضاف أنه ليست فقط أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل هذه الالبومات الغنائية وإنما اقتراب موسم شهر رمضان المعروف بعرض المسلسلات فيه حتى لو كان عددها قليل هذا العام سيكون الجميع مشغولا بها .

وتابع قائلا: في شهر رمضان يكون الناس مشغولين بطقوس العبادات والموائد، ولن يهتم أحد بالألبومات الغنائية لأي فنان .

إيساف: الوقت غير مناسب لطرح ألبومات جديدة

وقال المطرب إيساف إنه قرر مؤخرا تأجيل طرح أغنيات ألبومه الغنائي المقبل برغم انتهائه من تسجيل معظم أغنياته الفترة الماضية .

وأكد أنه يرى أن هذا الوقت ليس مناسبا لطرح ألبومات غنائية جديدة ، لاسيما بسبب مود الناس العام بالإضافة لأزمة فيروس كورونا .

وأوضح أن أي ألبوم غنائي سيتم طرحه حاليا للجمهور لن يكون له جمهور مثل الأوقات الأخرى في السنة .

رمضان محمد: هناك تخوف لدى المطربين من طرح أي ألبوم حاليا

ويقول الشاعر الغنائي رمضان محمد إن المطربين يخافون من طرح ألبوماتهم الجديدة حاليا بسبب مود الجمهور العام الكئيب بسبب أزمة فيروس كورونا.. مشيرا إلى أن هناك ألبومات كثيرة سيتم تأخير طرحها الفترة المقبلة للجمهور، بسبب أن فترة تحضيرها في الاستوديو ستتأخر أيضا بسبب فيروس كورونا مما سيعطل تنفيذ أغنيات الألبومات طيلة الفترة الحالية لكثير من المطربين .

وأشار إلى أن صناع الأغنيات أصبح مودهم سيئ جدا هذه الفترة أيضا، وذلك سيؤخر كثير من الألبومات الغنائية في السوق، مضيفا أن طرح المطربين ألبوماتهم الغنائية في مواسم معينة مثل شم النسيم وغيرها هو اختراع من البعض والدليل أن البوم محمد حماقي الأخير “كل يوم من ده” تم طرحه بعيدا عن أي موسم ثابت سنويا .

وأوضح أن مطربين كثيرين سيخافون من طرح أي ألبوم غنائي حاليا ، لانشغال الجمهور بأخبار فيروس كورونا الحالي في حين قرر المطرب لؤي المغامر وطرح ألبومه الجديد ” توكلنا على الله” حاليا لاسيما أنه يرى أن الجميع يجلس في منزله فستكون فرصة الاستماع للأغنيات بدرجة كبيرة عن أي وقت آخر.