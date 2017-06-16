أزمة فى مياه الشرب بمدينة النجيلة

معتز محمود تشهد مدينة النجيلة غرب محافظة مطروح أزمة فى مياه الشرب، يعانى منها بعض السكان منذ عدة أيام، وذلك مع اقتراب فصل الصيف ورغم الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة فى تلك الفترة من العام.وعلمت "المال" من مصادر بمحافظة مطروح، أن عددا من أهالى مدينة النجيلة تقدموا بشكوى إلى المحافظة لحل أ



معتز محمود



تشهد مدينة النجيلة غرب محافظة مطروح أزمة فى مياه الشرب، يعانى منها بعض السكان منذ عدة أيام، وذلك مع اقتراب فصل الصيف ورغم الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة فى تلك الفترة من العام. وعلمت “المال” من مصادر بمحافظة مطروح، أن عددا من أهالى مدينة النجيلة تقدموا بشكوى إلى المحافظة لحل أزمة مياه الشرب بالمدينة، والتى تأتى قبل بداية فصل الصيف.



من جانبه، قرر اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، تحويل الأمر لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمطروح اللواء شريف فارس، لبحث الشكوى والعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم.



وقال علاء أبوزيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية منذ عدة أيام إنه سيتم الأعداد لإنشاء محطة تحلية جديدة لمياه البحر بمدينة النجيلة بطاقة ٥ آلاف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية شاملة المأخذ البحري للمحطة ١٦٧ مليون جنيه، بتمويل من المحافظة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب بمدينة النجيلة وضواحيها؛ حيث يوجد بالمدينة محطة تحلية لمياه البحر تعمل بطاقة ألف متر مكعب يوميًا، ولا تكفى احتياجات المدينة.