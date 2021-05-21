أزمة سد النهضة.. شكري: مصر لن تفرط في حقها المائي.. ولا توجد سيادة على نهر دولي (فيديو)

إثيوبيا بذلك قد دخلت في إطار الخروج عن قواعد القانون الدولي، وتصبح بهذه الحالة دولة خارجة عن القانون والتصرف المسئول

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الملء الثاني لسد النهضة إذا تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذا الأمر وفق تجارب أخرى على مستوى العالم يعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعهداتها وفق اتفاق المبادئ، وأنها متنصلة عن الوصول لاتفاق.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن هذا أمر واضح، وتعتبر اثيوبيا بذلك قد دخلت في إطار الخروج عن قواعد القانون الدولي، وتصبح بهذه الحالة دولة خارجة عن القانون والتصرف المسئول.

وأضاف شكري، إن مصر أعلنت دائمًا عن الحفاظ على حصتها المائية، ولن تتهاون في حقها المائي، مؤكدًا أنه ليس هناك سيادة على نهر النيل لأنه نهر دولي.

وقال شكري، إن فكرة فرض الإرادة المنفردة أو التذرع بمبادئ مثل السيادة، ليس هناك سيادة على نهر دولي، ولا أحد في العالم يعترف بسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي.

وتابع شكري، إن التصريحات الأثيوبية تنم عن تعنت، وعن فرض الأمر الواقع والإرادة على الآخرين.