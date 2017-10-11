أزمة سجائر فى الأسواق

الشرقية للدخان: جشع التجار وغياب الرقابة السببمحمد مجدى ــ أحمد اللاهونىتشهد الأسواق تناقصا ملحوظا فى السجائر المحلية والمستوردة، بالمحال التجارية والأكشاك، رغم توافرها فى السلاسل التجارية الكبرى.وأجمع عدد من أصحاب المحال، والأكشاك فى العباسية، وحدائق القبة، والعجوزة، والدقى، على تراجع حصتهم م

الشرقية للدخان: جشع التجار وغياب الرقابة السبب

محمد مجدى ــ أحمد اللاهونى

تشهد الأسواق تناقصا ملحوظا فى السجائر المحلية والمستوردة، بالمحال التجارية والأكشاك، رغم توافرها فى السلاسل التجارية الكبرى.

وأجمع عدد من أصحاب المحال، والأكشاك فى العباسية، وحدائق القبة، والعجوزة، والدقى، على تراجع حصتهم من السجائر التى يتم الحصول عليها من المخازن التابعة لشركة الشرقية للدخان، بالتزامن مع قرب تطبيق زيادات جديدة فى أسعار البيع للمستهلك تتراوح بين 1 – 3 جنيهات فى العلبة.

من جهته، نفى مصدر مسئول فى «الشرقية للدخان»، امتناع الشركة عن صرف حصص التجار، بهدف التخزين لحين رفع الأسعار مجددًا بعد إقرار البرلمان زيادة الضريبة على السجائر.

وأكد – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركة مستمرة فى ضخ جميع أصناف السجائر والدخان بالسوق بشكل منتظم، ولا يوجد أى نية لديها لتعطيش السوق.

وأوضح أن الأمر يتعلق بجشع التجار وضعف الرقابة عليهم، ويتحكمون فى حركة البيع، لأن صوتهم دائما ما يكون أعلى من صوت الصانع، مشيرًا إلى أنه بمجرد تردد أنباء عن رفع الأسعار، يبدآون فى عمليات التخزين وتعطيش السوق لإجبار المستهلك على الشراء بأسعار السوق السوداء، قبل صدور أى قرار رسمى بالزيادة.

وطالب الحكومة مممثلة فى جهاز حماية المستهلك، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين ومحتكرى السجائر وتغريمهم ليكونوا عبرة لكل الخارجين عن القانون.

وأنتجت الشركة الشرقية للدخان نحو 83 مليار سيجارة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، مقابل 80 مليارا للعام السابق، بنسبة زيادة %4، فيما انخفض إنتاجها من المعسلات بنحو %5 ليهبط إلى 17 ألف طن.

وحققت «إيسترن كومبانى» صافى ربح 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وساهمت فى رفع حصيلة الدولة من الضرائب، وبلغت الضرائب التى سددت عن السجائر لخزانة الدولة 42.6 مليار جنيه، مقابل 34.9 مليار جنيه فى العام السابق.

وأكد علاء فتحى، صاحب كشك سجائر فى الدقى، أن موزعى السجائر المحلية قاموا بتخفيض الحصة التى يتم توزيعها، فقد كان يتم توزيع وتوريد جميع احتياجات المحال دون تحديد حصة من الخراطيش، «الخرطوشة الواحدة تحوى 10 علب سجائر».

وقال لـ«المال»، إن موزعى السجائر يقومون بصرف 5 خراطيش فقط لا غير فى الأسبوع، وذلك منذ منتصف شهر سبتمبر الماضى، معللين ذلك بأن الكميات التى يتم استلامها من الشركة تراجعت بنسبة %50.

وأوضح مدير أحد فروع سلسلة «خير زمان»، لـ«المال»، أن الشركة تقوم بإرسال السجائر بشكل منتظم، وبالكميات التى تحددها إدارة كل فرع من فروع السلسلة، حسب احتياجات المستهلكين وعمليات سحب السجائر، مشيراً إلى أن العميل محدد له علبتين فقط، منعاً للشراء من قبل التجار.

وكشف أن هناك معلومات عن استعداد “الشرقية للدخان” لزيادة أسعار البيع خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أنباء عن إتجاه الحكومة بفرض ضريبة جديدة على السجائر.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن زيادة أسعار السجائر والتبغ، نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها.

وأوضح – فى تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس الماضى- أنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، أنه لا نية فى الوقت الحالى لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

وأضافت «المالية»، أن مصلحة الضرائب، لا تقوم حالياً بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حالياً.