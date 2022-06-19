أزمة سامح عبد العزيز وياسمين صبري .. نقاد: من حقها النسحاب وله أن يدافع عن مسلسله

تردد خلال الساعات الماضية وجود أزمة بين المخرج سامح عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري ، بسبب تصريحات الأخيرة عن أسباب عدم استكمالها لمسلسل الشادر الجديد التي كانت تقوم بتصويره الفترة السابقة مع سامح عبد العزيز ، لكن فجأة أعلنت انسحابها منه وأثار ذلك جدلا ، حيث كان العمل الفني الأول الذي كانت ستعود به ياسمين صبري للساحة الفنية والجمهور بعد غيابها لسنوات منذ زواجها الأخير برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حتى انفصالها عنه مؤخرا.

وأكدت ياسمين في تصريحاتها عن المسلسل ، أنها انسحبت منه لضعف السيناريو المكتوب مما أدى لخروج سامح عبد العزيز عن صمته الساعات الأخيرة كاشفا أن كلامها غير صحيح تماما ، موضحا أنه تم استبعاد ياسمين صبري من بطولة مسلسل الشادر ليس لضعف السيناريو وانما لعدم مناسبتها لتقديم الدور فيه .

سمير الجمل : لايصح أن تقول ياسمين صبري أن مستوى السيناريو ضعيف

قال السيناريست سمير الجمل أنه قد تكون كل ماثير عن مسلسل الشادر بشأن استبعاد ياسمين صبري ، بهدف الدعاية للمسلسل في حد ذاته .

وتابع قائلا أنه لايصح أن تقول ياسمين صبري أن مستوى السيناريو ضعيف ، كان لها أن تعتذر عن استكمال المسلسل دون تجاوزها بقولها ” مستوى السيناريو ضعيف” ، لان ذلك قد يؤثر على أي فنانة أخرى سيتم ترشيحها الأيام القادمة بدلا منها حينما تقرأ هذه العبارة .

ولفت الى أن من حق سامح عبد العزيز كمخرج الدفاع عن مسلسله والرد على ما قالته ياسمين ، لاسيما أنه ليس مخرجا وليد اليوم بل يملك تاريخ فني كبير وله اسمه الفني .

دعاء حلمي : ياسمين صبري ممثلة جيدة لكن تحتاج لمخرجين معينين

قالت الناقدة دعاء حلمي أن ياسمين صبري اختياراتها دائما خاطئة مع مخرجي المسلسلات التي تقوم ببطولتها ، فتارة تختار مرقس عادل في مسلسل حكايتي ومرة ثانية المخرج سامح عبد العزيز في تقديمها لمسلسل يدور في قالب شعبي ” الشادر ” .

وأوضحت حلمي أن ياسمين صبري ممثلة جيدة وظهرت أمكاناتها الفنية منذ سنوات في بدايتها في مسلسل طريقي مع النجمة شيرين عبد الوهاب وخطوات الشيطان أيضا ومسلسل جبل الحلال الذي قدمته مع النجم الراحل محمود عبد العزيز .

لكنها بعد هذه المسلسلات لم تجيد اختياراتها الفنية والمخرجين الذين تعمل معهم لتغيير الصورة الذهنية التي أصبحت موجودة عنها لدى المشاهدين أنها لاتنتقي ما تقدمه فنيا السنين الأخيرة ، لاسيما أن مسلسلات المخرج سامح عبد العزيز التي قدمها السنين الأخيرة كانت ضعيفة من الناحية الأخراجية مثل مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا ومسلسل يوتيرن الذي قدمته النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي 2022 .

وأكدت قائلة أن ياسمين صبري تحتاج للعمل مع مخرجين أقوياء فنيا مثل كاملة أبو ذكري وكريم الشناوي ومحمد خضير ، وقتها ستحدث لها نقلة فنية جيدة ، لذلك مسلسل الشادر الذي يدور في قالب شعبي لم يكن جيدا بالنسبة لها ، كما أن فريق العمل ليس قويا من حيث مستوى النجومية حقيقة .