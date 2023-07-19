أزمة حول حفل ترافيس سكوت الأمريكي.. نقاد: ضد عاداتنا وقيمنا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاعلان عن حفل مغني الراب الأمريكي ” ترافيس سكوت” الذي كان مقرر اقامته بالأهرامات 28 يوليو الجاري ، وبمجرد الاعلان عن الحفل أثيرت أزمة كبيرة بسبب رفض الكثيرين في مصر لاقامة الحفل لكون حفلات سكوت السابقة تشهد حوادث غريبة، مثل وفاة الحضور بشكل مفاجئ، وإصابة بعضهم بأزمات غير مفهومة يذهبون على إثرها إلى المستشفى.

كما وصل عدد الوفيات إلى 10 أفراد في احدى حفلاته السابقة ، وشخّص الأطباء السبب أن الحفل يشهد ازدحامًا وتدافعًا قويًا مما يجعل الرئة الخاصة بالإنسان لا تستطيع تأدية عملها، ثم يتوفي الشخص في الحال، ويصفه ُ المجتمع الأمريكي إنه يمارس الماسونية في حفلاته، ويدعم بشدة منظمة الأفروسنتريك المُناهضة للهوية المصرية، والمفاجأة أن المادة الترويجية التي يستخدها المطرب تحتوي على أكواد ورموز ماسونية، وشهدت حفلاته السابقة أفعالا مُخلة بالآداب، مثل تعاطي المخدرات وممارسة الطقوس الشيطانية والجنس، ومن هذا المنطلق تفاعل الجمهور المصري مع خبر الحفلة بالرفض.

من ناحيتها قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل باصدار بيانا بشأن حفل ترافيس سكوت لاقى استهجانا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب رفضها منح تصاريح لهذا الحفل .

وجاء نص البيان ” بشأن الحفل المقرر إقامته بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت “تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير”.

أشرف عبدالرحمن : خطأ نقابة الموسيقيين أنها ألغت الحفل بعد الاتفاق عليه

يرى الناقد الموسيقي دكتور أشرف عبد الرحمن أن هذه الأزمة حدثت بسبب وجود فئة من الجمهور في مصر كانوا يرغبون في اقامة حفل ترافيس سكوت وآخرين لايريدونه .

أضاف للمال أن الخطأ حدث من نقابة الموسيقيين ، أنه تم الغاء الحفل بعد الاتفاق عليه وهذا الفنان له جمهور كبير في العالم لذلك لايصح أن يحدث ذلك حقيقة .

أكد عبد الرحمن أنه لو كان لفنان توجه وسلوك معين مختلف عن عادتنا وتقاليدنا ، فكان لابد من رفض اقامة الحفل منذ البداية قبل الاتفاق مع الشركة المنظمة له .

ولفت الى أنه لو تم الاتفاق مع نجوم من مصر مثل عمرو دياب أو تامر حسني لاقامة حفل غنائي في دولة معينة ، ثم تم الغاء الحفل فجأة كيف سيكون موقفنا من هذه الدولة كمصريين ، لافتا الى أنه كان يجب أن ترفض نقابة الموسيقين اقامة حفل ترافيس سكوت منذ البداية وليس بعدما تم الاتفاق يتم اصدار هذا البيان منها .

مها متبولي :قرار نقابة الموسيقيين بالغاء الحفل ليس خاطئا أبدا

من ناحيتها أوضحت الناقدة مها متبولي أن حفلات المغني ترافيس سكوت يقال أنها تدعو للماسونية ويقوم بأفعال ضد العادات والتقاليد ، وليس حقيقا أنه تم الغاء الحفل لمشاكل أمنية وتدافع الجمهور .

لكن حقيقة حفلات هذا المغني ضد عادتنا وقيمنا وديننا ، وقرار نقابة الموسيقيين بالغاء الحفل ليس خاطئا أبدا.

وشددت على أن الاتهامات لنقابة الموسيقين أن هذا القرار اساءة لسمعة مصر كلاما ليس سليما ، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المنظمة أصدرت قرارا أن الحفل مازال قائم برغم بيان نقابة المهن الموسيقية .

أكرم عادل : هذه الأمور غير مناسبة لنا حتى لو كان فيها ترويج للسياحة ببلادنا

وأعرب الموزع الموسيقي أكرم عادل عن كون هذه الأزمة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بين الكثيرين ، بسبب توجيه اتهامات لهذا المغني الأمريكي أنه يدعو لعبادة الشيطان ومنظمة مناهضة للهوية المصرية وهي مبادئ وتقاليد وأعراف غريبة عننا وعن ديننا الأسلامي.

استطرد قائلا أن هذه الأمور غير مناسبة لنا حتى لو كان فيها ترويج للسياحة ببلادنا ، فهناك مطربين آخرين يمكن ان نحضرهم لترويج السياحة في مصر لكن هذا الحفل للمغني ترافيس سكوت عبارة عن شبهة ويجب علينا اتقاء هذه الشبهات .

كما أن قرار نقابة الموسيقيين الذي صدر بخصوص الحفل ، بالطبع ليس نابعا منها وانما هو من الدولة لكن تم اتخاذ القرار من خلالها بدلا أن يشاع ان الدولة المصرية هي التي منعت اقامة الحفل وفق” عادل ” .