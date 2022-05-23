أزمة حليب الأطفال في أمريكا.. بايدن يستعين بالجيش ويطلق عملية "الحليب الطائر"

تسيطر شركة واحدة على نحو 50% من إنتاج حليب الأطفال في الولايات المتحدة، وما أن سقطت في فخ “التلوث” حتى دخلت البلاد في أزمة غير مسبوقة.

وتتمتع شركات إنتاج حليب الأطفال في أمريكا بحماية من المنافسة الخارجية مبعثها “المعايير المتشددة” التي تفرضها الهيئات التنظيمية على تركيبات حليب الأطفال والمكملات الغذائية المستوردة من الخارج، بما في ذلك أوروبا.

لكن واشنطن خففت للغاية معاييرها المتشددة تلك، وتسعى حاليا لفتح الطريق أمام المزيد من المنتجين حتى لا تكرر الأزمة مستقبلا.

ومن جهته، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية “الحليب الطائر” لاستيراد قرابة 39 طن من حليب الأطفال في وقت قياسي عبر طائرات عسكرية.

وحل الاستيراد من الخارج، يبدو مؤقتا لكنه ضروري وعاجل في ظل خطورة الوضع حيث أبلغ العديد من تجار التجزئة في الولايات المتحدة عن نفاد مخزوناتهم من حليب الأطفال.

وحليب الأطفال شديد الأهمية للرضع الذين يعانون من حساسية تجاه البروتينات الموجودة في حليب الأبقار أو من الرضاعة الطبيعية.

من يسيطر على حليب الأطفال في أمريكا؟

تسيطر شركة “أبوت” على حوالي 42% من إنتاج حليب الأطفال الصناعي في الولايات المتحدة.

ومع شركات بيريجو ونستله وميد جونسون، فإن الحصة السوقية ترتفع إلى أكثر من 90%.

وقبل نحو 3 أشهر سحبت شركة أبوت، عشرات المنتجات من وصفات غذاء الأطفال، ومنها سيميلاك، وأليمينتام، من الأسواق الأمريكية، ما سبب أزمة مفاجئة، تعد واحدة من الأسوأ على الإطلاق، في تاريخ البلاد الحديث.

وجاء قرار شركة أبوت، بعد وفاة رضيعين، وإصابة 3 آخرين، بسبب تلوث في منتجاتها، ما دعاها إلى إغلاق أكبر مصنع لإنتاج حليب الأطفال، في البلاد بأسرها، والواقع في ولاية ميشيغان.

وتسبب ذلك في تفاقم الأزمة، التي كانت موجودة أصلا بسبب مشاكل في سلاسل التوريد، المستمرة منذ تفشي وباء فيروس كورونا.

وأظهرت الأزمة مدى تأثير غياب منتجات شركة أبوت على السوق المحلية في الولايات المتحدة، لكن على المستوى الاقتصادي، توفر الأزمة فرصة لشركات منافسة، لاقتحام السوق، والحصول على حصة أكبر.

متى تنتهي الأزمة؟

يأمل المنظمون الأمريكيون والشركة المصنعة “أبوت” في إعادة افتتاح مصنع ميشيغان الأسبوع المقبل.

لكن الأمر سيستغرق حوالي شهرين قبل أن يصبح المنتج جاهزًا للتسليم.

وليلة الأحد الماضي، أعلن بايدن أنه استند إلى قانون “الإنتاج الدفاعي” للسماح لشركة أبوت، وريكيت التي تصنع أيضًا حليب الأطفال، “بإضافة لغة ملزمة قانونًا إلى طلباتهم مع الموردين بالشكل الذي يمنحهم الأولوية المطلقة”.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر: “يمكن لشركة أبوت الآن تلقي طلبات الأولوية من المواد الخام حتى تتمكن من زيادة الإنتاج بسرعة بأكثر من الثلث عما هو عليه الوضع اليوم”.