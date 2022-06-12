أزمة حفل نوال الزغبي ... الأوبرا بريئة وأخطاء التنظيم المتهم الأول

أثارت النجمة نوال الزغبي ضجة بعد تعرضها لأزمة في حفلها الذي كان مقررا أن تحتضنه دار الأوبرا المصرية في 20 يونيو الجاري.

وشهدت الأزمة تبادل بيانات بالمسؤولية بين النجمة نوال الزغبي واللجنة النقابية بدار الأوبرا المسئولة عن تنظيم الحفل.

صلاح عطية : لابد محاسبة المقصر

بدوره، قال الشاعر والمنتج الفني الموسيقي صلاح عطية إنه لابد من كشف أسباب الأزمة .

وأضاف: “لو ثبت أن هناك تقصير وأخطاء من مسؤول معين يتم محاسبة هذا التقصير” .

مها متبولي : هناك خطأ من القائمين على هذا الحفل ولم يقوموا بعمل تنظيم مسبق

بينما قالت الناقدة مها متبولي أن هذه الأزمة تتعلق بصندوق العاملين والكثيرين يعتقدون أن سبب الأزمة هي دار الأوبرا المصرية ، لكن إلغاء الحفل ليس من خلال الأوبرا المصرية .

وأضافت أن هناك خطأ من القائمين على هذا الحفل ولم يقوموا بعمل تنظيم مسبق لهذا الحدث الفني .

وتابع أن نوال الزعبي من صندوق العاملين بالأوبرا وقاموا بتأجير المسرح لإقامة الحفل.

وأكدت أن الغاء الحفل فجأة بسبب أخطاء تنظيم الحفلات في مصر ، لكن لن تؤثر هذه الأزمة على الجمهور المصري ، لأن هناك علاقة وطيدة منذ سنين طويلة بينه وبين دار الأوبرا المصرية ويحب حفلاتها ويحرص على حضورها بكثافة .

تفاصيل أزمة نوال الزغبي مع اللجنة النقابية بدار الأوبرا

وكانت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي قالت الأجد إنها اعتذرت عن حفل الأوبرا الذي كان مقررا 20 يونيو الجاري بعد ما اعتبرته “فوضى الحجوزات”.

قالت إن بيان اللجنة النقابية في دار الأوبرا مرفوض ومستغرب ولا مسؤول وحاولت اللجنة فيه تبرير أخطائهم واللا مهنية لديها.

وأضافت: “اعتذرت عن إقامة الحفل بعد الفوضى في عملية الحجوزات، حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ 24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، وبعدها تم اقفال الحجز لمدة 4 أيام. وعند استفسارنا تم فتح الحجز مرة ثانية، ثم قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحه وإقفاله والتلاعب فيه فيه عن قصد”.

وأضافت: “هذا التقصير واللا مهنية، والإساءة المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة”.

وكان بيان اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية أكد أن حفل نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو 2022 بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي.

وأضاف البيان: “وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو 2022 بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية مما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر “قوة قاهرة” يستحيل معه إقامة هذا الحفل في موعده المقرر”.

وتابع “وتؤكد اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية عدم مسؤولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه، وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين، كما تؤكد اللجنة النقابية رئيسا وأعضاء على كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن”.

وأحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا مؤخرا بمدينة الغردقة لصالح مسابقة ميس يليت وورلد 2022.