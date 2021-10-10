أزمة حفل مروان بابلو الأخيرة مازالت تحظى بصدى واستهجان لقرار النقابة ضده .. موسيقيون يعلقون

بعدما قام مغني الراب الفلسطيني بالصعود للمسرح وغنائه لابتهال "مولاي" للنقشبندي الشهير بتغيير كلماته لـ"مروان يا مروان اني بابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به"

مازالت أزمة مطرب الراب الشهير مروان بابلو تحظى صدى على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الان ، وذلك بعد اعتراض البعض على قرار نقابة الموسيقيين بايقاف التعامل مع بابلو بعد حفله الاخير الذي أثار غضب الكثير من الاشخاص بعدما قام مغني الراب الفلسطيني بالصعود للمسرح في حفل مركز المنارة بالقاهرة الجديدة وغنائه لابتهال “مولاي” للنقشبندي الشهير بتغيير كلماته لـ”مروان يا مروان اني بابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به”.

كما قام محمد الشاعر المسؤول عن أعمال بابلو الفنية بالتواصل مع نقابة الموسيقيين اليومين الماضيين بعد أزمة حفله الأخير ، ومحاولة تقريب وجهات النظر والتاكيد ان بابلو ليس له علاقة بالأمر لانه ليس من اطلق هذه الكلمات بل المطرب الفلسطيني شب جديد .

وتعرض “شب جديد” لانتقادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات: “شب جديد كان طالع يجيب أنبوبة الغاز لقى نفسه في الحفلة”، “والله العظيم ما قادرة أصدق إني شوفت شب جديد واقف قدامي بيقول مروان يا مروان إني ببابك قد بسطت يدي”، “شب جديد قعد طول الحفلة مش بيغني الشتايم عشان النقابة وجه في الأخر وهو بيدَّخل مروان بابلو بعديه قال مروان إني ببابك قد بسطت يدي” وغيرها.

وعلى إثر ماحدث في هذا الحفل والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدى المصرين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي.

أحمد حسن راؤول : لا يصح المساس بتراث الفن المصري خاصة حينما يكون دينيا

أعرب الشاعر الغنائي أحمد راؤول عن كون قيام مطرب الراب بتغيير كلمات محتوى او مصنف فني مثلما حدث شيئا يعاقب عليه قانونا وذلك في المقام الأول .

أضاف ان هناك نوعا ما من الفن والاغاني نسميه أغاني التراث ، ولايصح ان يتم المساس بها أبدا او تغييرها بكلمات ليست جيدة مثلما حدث في حفل مروان بابلو الاخير ، فهذا الابتهال يعتبر من التراث المعروف لدي الجمهور المصري ولديه حب كبير في قلوب المصريين ولايصح المساس به ، مثلما لايصح ان يقوم مطرب معين بتغيير كلمات اغنية ” سواح ” للعندليب عبد الحليم حافظ بكلمات اخرى مثل” مفتاح مفتاح” .

وتابع قائلا ان الازمة الثالثة ان هذا الكلام لابتهال ديني ، وللاسف هؤلاء المطربين او الاشخاص لديهم نقص كبير في الثقافة المصرية ولايدركون قيمة هذا الكلام وأعتقد انهم يجهلون تماما ان هذا ابتهال ديني ، لذلك قاموا بتغييره دون أي وعي ، لذلك ماحدث شيئا جيدا لكي يكون رادع لهذه الافعال ومحاسبة لاي تصرفات غير مسؤولة من أي شخص .

فارس فهمي: يجب ألا يتجاوز أي شخص أصول الفن وقواعده الثابتة

وقال الملحن فارس فهمي أن ماحدث في حفل مروان بابلو شيئا صادما لنا جميعا كمصريين ، ولايجب التهاون فيه أبدا لانه تم المساس بابتهال ديني له مكانة كبيرة في قلوب المصريين منذ سنوات .

وأكد فهمي انه لايجب التهاون أبدا مع أي شخص يسئ للفن المصري الاصيل عامة ، وهذه الفئة يجب وقفها ووضع قواعد صارمة ضد أي تجاوز منهم أي شخص فيهم .

وأشار فهمي أيضا الى ان الفن له قواعد وأصول لايجب تجاوزها سواء كان ذلك في أغنية معينة أو على المسرح حينما يغني مروان بابلو أو غيره من الاشخاص ، أصول الفن المصري ثابتة ويجب احترامها واحترام خشبة المسرح التي يقف عليها أي مطرب .

محمود فوزي: بابلو أخطأ خطأ كبيرًا لا يمكن تجاوزه

وعلق الناقد الموسيقي محمود فوزي فقال: مجرد تغيير كلمات ابتهال ديني قدسيته تأتي من نوعية كلماته الموجهة للخالق عز وجل، لكلمات أخرى كما ظهر في حفل مروان بابلو مطرب الراب فذلك امرا سيئا للغاية .

وتابع أنه لو تم تغيير كلمات الابتهال الديني الشهير ” مولاي اني بابك قد بسطت يدي ” لكلمات أخرى أو أغنية اخرى لن تكون هناك أزمة في ذلك ، اما ان يتغير الكلام الذي كان فيه مناجاة للخالق ليتحول لمناجاة لشخص او مخلوق فذلك لايصح أبدا .

وأكد فوزي أن استهجان البعض من قرار النقابة بمنع التعامل مع بابلو شيئا غريبا ، لأنه اخطأ بالفعل خطأ كبيرا ولا يمكن تجاوزه .