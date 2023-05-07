أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب يحرر محضرًا ضدها ويتهمها بسرقة نصف مليون جنيه

حرر المطرب حسن شاكوش محضرًا داخل قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ضد زوجته ريم طارق يتهمها فيه بسرقة مبلغ مالي قيمته نصف مليون جنيه من مسكن الزوجية قبل تركها له، في تطور جديد لأزمة حسن شاكوش وزوجته والتي ظهرت مؤخرًا.

كانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول

، قد تلقت بلاغًا من المطرب حسن شاكوش يتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات وترك مسكن الزوجية.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من اتهام زوجة حسن شاكوش، له بطردها من مسكن الزوجية، والاعتداء عليها بالضرب، والاستيلاء على مجوهراتها، وشيك المؤخر الخاص بها وقيمته نصف مليون جنيه.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات، بعد تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتصدرت واقعة حسن شاكوش مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصة كونهم حديثي الزواج ولم يمر على عقد قرآنهم سوى شهرين.

وعلق حسن شاكوش على اتهامات زوجته له، من خلال منشور شاركه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “مساء الفل عليكم جميعًا، يمكن القصة دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار، وإحنا بنخاف على بنات الناس، واتربينا علي كده، وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل إيه”.

وتابع: “يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما أنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده، كل اللي اقدر أقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شئ”.

ومنذ شهرين تصدر حفل زفاف المطرب على زوجته ريم طارق، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سجدت أثناء الحفل لتشكر الله على زواجها منه.