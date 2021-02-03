أزمة جهاز بني سويف الجديدة وجمعية إسكان المحافظة أمام القضاء

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن أزمة أرض جمعية إسكان العاملين بالمحافظة، باتت في يد القضاء الآن، مشيرا إلى أن الأزمة ليست وليدة اليوم ولكنها ممتدة منذ أكثر من 40 عاما.

وأوضح رئيس بني سويف الجديدة في تصريحات لـ”المال”، أن الجمعية طالبت في العام 1989 أي بعد تأسيس مدينة بني سويف الجديدة بعامين، بالحصول على قطعة أرض بنظام “المبادلة”، وهو ما وافق عليه جهاز المدينة حينها. المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة

وأضاف عبد الرحمن، أن الجهاز شكل لجنة وقام بتسليم المساحة للجمعية بمحضر استلام، لكن الجمعية حتى الآن لم تسلم الجهاز المساحة المتفق عليها، ودائما ما يتحدثون عن سداد 11 مليون جنيه لتوصيل المرافق، وهي مغالطات يراد بها باطل.

وأكد رئيس بني سويف الجديدة، أن الجمعية لا تمتلك سوى 21 فدانا، وليس 44 فدانا كما تردد جمعية إسكان العاملين، وأن أي تعد على أي مساحة خارج الـ21 فدانا سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، لأنه يعد تعديا على المال العام، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي نترك فيها الأرض هي وجود حكم قضائي نهائي، دون ذلك لا أحد يستطيع أن يقترب.

جدير بالذكر أن أعضاء جمعية إسكان العاملين بمحافظة بني سويف، والتى تضم 302 أسرة، نظموا منتصف الشهر الماضي وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بتوضيح موقفهم من التقنين، وتطبيق أحكام القضاء، الخاصة بأحقيتهم في الأرض، وضرورة تمكينهم من الأرض الخاصة بهم واستخراج رخص البناء، متهمين جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية بعرقلة عملية الحصول على حقوقهم.

تأسست مدينة بنى سويف الجديدة عام 1986 وتقع على النيل ما بين مدينتى القاهرة، والمنيا، وتبعد عن القاهرة 124 كم، وتضم 12 ألف فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها 95 ألف نسمة، مستهدف وصولهم إلى 558 ألف نسمة.

ووفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبلغ قيمة استثمارات مدينة بنى سويف الجديدة نحو 4 مليارات جنيه، منها 3.5 مليار جنيه لقطاع المرافق، و815 مليون جنيه لقطاع الإسكان، و241 مليون جنيه لقطاع الخدمات، و75 مليون جنيه لقطاع الزراعة.