أزمة جديدة بين محافظة بورسعيد وهيئة القناة بسبب مبنى الإرشاد الجديد

■ تحويل “القبة الأثرى لمتحف عالمى.. ومعارضون: الموقع أنسب مكان لمشروع مارينا اليخوتأمانى العزازىتسبب قرار المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع، شمال ميناء الصيد لهيئة قناة السويس، لإنشاء مبنى جديد لإرشاد السفن بالمدخل الشمالى، فى أزمة بين المحافظة وهيئة

■ تحويل “القبة الأثرى لمتحف عالمى.. ومعارضون: الموقع أنسب مكان لمشروع مارينا اليخوت



أمانى العزازى

تسبب قرار المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع، شمال ميناء الصيد لهيئة قناة السويس، لإنشاء مبنى جديد لإرشاد السفن بالمدخل الشمالى، فى أزمة بين المحافظة وهيئة قناة السويس.

وواجه القرار انتقادات حادة، بسبب تغيير الغرض من تخصيص الأرض من مشروع سياحى، يتضمن إنشاء مارينا لليخوت، بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه.

فيما أشارت مصادر إلى أن مبنى الإرشاد الحالى سيتم تحويله إلى متحف أثرى، يضم مقتنيات تاريخ حفر قناة السويس.

وكشف مصدر مسؤل بهيئة التخطيط العمرانى، أن صياغة منطوق قرار التخصيص جانبه الصواب، لأن الأرض ملك هيئة قناة السويس بالفعل، وكانت تستخدمها القوات المسلحة، بنظام حق الانتفاع، فيما يسمى بأعمال الحرب الإلكترونية، وعندما تركتها قامت المحافظة بتعويضها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، نظير تكاليف نقل المعدات.

يذكر أن مبنى هيئة قناة السويس، أو مبنى الإرشاد، هو المبنى المستخدم فى متابعة حركة السفن، وبناه الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1895، ويقع على المدخل الشمالى لقناة السويس، ويعتبر المبنى من الأثار المسجلة، وتولت بنائه على شكل قصر من 3 قباب خضراء، شركة إدموند كونييه الفرنسية.

من جانبها أشارت المهندسة انتصار أمير، مدير الإداره الهندسية بهيئة قناة السويس، إلى أن قطعة الأرض ملك الهيئة وفقا للقرار الجمهورى 125 لسنة 63، وأنه جارى تنفيذ التصميمات والرسومات الخاصة بمشروع مبنى الإرشاد بالمدخل الشمالى لقناة السويس ببورسعيد، بجوار ميناء الصيد.

وأوضحت أن الهيئة ستقوم بتحويل المبنى الإدارى “القبة الأثرى” إلى متحف عالمى، يحكى تاريخ حفر قناة السويس، على نفقتها بالتنسيق مع وزارة الأثار .

ولفتت إلى أن الإدارة الهندسية بدأت تتلقى احتياجات الإدارات المسؤلة عن حركة المجرى الملاحى بالقناة، لمراعاة جميع التفاصيل فى التصميمات.

فيما أكد المهندس أحمد شوقى، مديرعام التحركات بهيئة قناة السويس، أن لجنة من وزارة الأثار، وكلية الهندسة جامعة القاهرة، وإدارة الإشغالات بالهيئة تدرس حاليا ترميم مبنى القبة الأثرى، المتهالك، لإعادته إلى سابق عهده، وتحويله إلى مزار عالمى.

لافتا إلى أنه سيتم نقل المكاتب الإدارية لقسم التحركات، مثل مراقبة الملاحة، والقياس، والرصد، وكذلك استراحة مرشدى الهيئة للمبنى الجديد، الذى سيتم تنفيذه على أحدث مستوى عالمى، وتزويده بمختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يليق بالموقع المتميز للمدخل الشمالى، واسم وسمعة هيئة قناة السويس، ومن المتوقع إسناد المشروع لإحدى الشركات الكبرى، خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن الإنشاءات قد تستغرق عامين.

فيما أكد محمد نجيب، خبير اليخوت، والمستشار السياحى السابق لمحافظ بورسعيد، أن الموقع ملك للمحافظة، وكان من المقرر إقامة مشروع مارينا لليخوت فى نفس المكان، فى عهد اللواء مصطفى كامل، المحافظ الأسبق، الذى عايش إجراءات تسليم القوات المسلحه للأرض عام 2005.

وأشار إلى أن المحافظة أصدرت قرارا بتخصيص الأرض لصالح هيئة قناة السويس، بما يعتبر تنازلا، وهو ما يُشكل كارثة.

وقال إن الموقع دون غيره هو الأنسب لإنشاء مشروع مارينا اليخوت، أما برج الإرشاد فيمكن إقامته على مساحة الأرض الموجوده بجوار ترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد، وهى أرض ملك لهيئة قناة السويس.

من جانبه أكد القبطان عصام داوود، رئيس تحركات القناة ببورسعيد، أن المنطقة هى أنسب منطقة لمشروع المكاتب الإدارية لهيئة القناة، لأنها تكشف كامل المجرى الملاحى، ومدخله الشرقى والغربى، والميناء المحورى ومنطقة انتظار السفن.

وأشار القبطان علاء المصرى، رئيس تحركات السفن بهيئة موانئ بورسعيد، إلى أن إدارة حركة السفن بمبنى القبة الحالى أصبحت لا تتناسب مع التطورات الحديثة، نظرا لتهالك المبنى، وأنه آن الأوان لتحويله لمتحف أثرى.

كما أشار إلى أن فنار بورسعيد القديم الذى يتحكم فى إرشاد السفن بالبحر المتوسط، تم نقله لموقع أخر، بعد أن زحفت الكتلة العمرانية على موقعه ولم يعد قادرا على تأدية دوره فى إرشاد السفن المتراكيه فى الغاطس، ومن الأجدى بالتالى أن يتم نقل برج الإرشاد لموقع أفضل.

فيما أكد القبطان هشام النعمانى، كبير مرشدى قناة السويس، ورئيس تحركات بورسعيد الأسبق، أنه دور المحافظة هو استصدار ترخيص البناء فقط، لأن الأرض ملك الهيئة، ومعنا وثائق رسمية تثبت بذلك ولا تحتمل الجدل.

وقال إن المحافظة اعتبرت التعويض الذى دفعه المحافظ الأسبق، الدكتور مصطفى كامل، للقوات المسلحة نظير إخلاء الأرض، ونقل المعدات، بمثابة نقل ملكية، وهذا مخالف للحقيقة.

وكشف أن هيئة قناة السويس قامت بتعويض المحافظة بما يقارب 5 مليون جنيه، فضلا عن تلبية الفريق مميش لجميع أوجه دعم مشروعات التنمية ببورسعيد، ومنها تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير ميناء غرب بورسعيد.