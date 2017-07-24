بورصة وشركات

أزمة تفويضات بانتخابات البورصة

تشهد انتخابات البورصة لاختيار ممثل الشركات المقيدة أزمة قانونية تتعلق بالتفويضات الممنوحة من الشركات للتصويتفريق المالشهدت انتخابات البورصة، اليوم الاثنين، جدلا واسعا بين مقررى اللجنة المنظمة للانتخابات والمرشحين هاشم السيد وخالد أبوهيف حول هوية ممثلى الشركات الحاضرة للتصويت فى الانتخابات.وعلم
24 يوليو، 2017 24 يوليو، 2017

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تشهد انتخابات البورصة لاختيار ممثل الشركات
المقيدة أزمة قانونية تتعلق بالتفويضات الممنوحة من الشركات للتصويت

فريق المال

شهدت انتخابات البورصة، اليوم الاثنين، جدلا واسعا بين مقررى اللجنة المنظمة للانتخابات والمرشحين هاشم السيد وخالد أبوهيف حول هوية ممثلى الشركات الحاضرة للتصويت فى الانتخابات.

وعلمت المال أن الأزمة ظهرت عند حضور ممثل لشركتى كابو للملابس والعربية للمحابس للتصويت، فاكتشفوا التصويت المسبق للشركتين وطالبوا اللجنة بإثبات الأمر.

وتجرى حاليا انتخابات البورصة لاختيار ممثلى الشركات المقيدة.

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