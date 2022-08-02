أزمة تايوان تصعد بالدولار الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، لكنه لا يزال ينخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الين الياباني حيث استمر السوق في التعامل مع مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل عدوانية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 03:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:10 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ أعلى إلى 105.440، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في شهر واحد عند 105.03 شوهد في التعاملات المبكرة.

أزمة تايوان

وشهد الدولار بعض الطلب من تدفقات الملاذ الآمن قبل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الوشيكة إلى تايوان.

وتطالب الصين بـ تايوان. وقد أخبر الرئيس شي جين بينغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي أن “كل من يلعب بالنار سيحترق” في إشارة إلى تدخل الولايات المتحدة في النزاع.

ويأتي هذا بعد صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الضعيف للغاية في الربع الثاني من الأسبوع الماضي، وهو الربع السلبي الثاني على التوالي، مما قد يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبًا في القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي وأقل قلقًا بشأن رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم.

وصرح المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة أنه: “بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي القاتمة إلى حد ما في الربع الثاني في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، تسعى الأسواق الآن بنشاط للحصول على دليل على مدى كون هذا الركود الفني” حقيقيًا “. “المقياس الرئيسي الذي يجب مراقبته هو معدل البطالة، حيث يحتاج الركود الكامل إلى رؤية ضعف في سوق العمل.”

كذلك، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى 2.52٪ في وقت سابق يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، حيث استوعب المتداولون ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة لإعادة تقييم المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.

الدولار أمام العملات

ونتيجة لذلك، عانت العملات الأكثر خطورة من انتكاسة يوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0236، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.2207، متراجعًا من ذروة خمسة أسابيع التي سجلها خلال الليل.

ومع ذلك، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.6٪ إلى 130.81، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ 6 يونيو، مع انخفاض الزوج بنسبة 4٪ في الجلسات الأربع الماضية نظرًا لحساسيته للفجوة بين عائدات السندات الحكومية الأمريكية واليابانية.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 1٪ إلى 0.6952 بعد أن أجاز بنك الاحتياطي الأسترالي زيادة بنسبة نصف نقطة على التوالي في سعر الفائدة، كما كان متوقعًا، ولكن تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي اعتُبرت سلمية حيث قال إن البنك لم يكن في مرحلة ما قبل – تحديد المسار لتشديد السياسة، وبدلاً من ذلك سيعتمد نهجًا يعتمد على البيانات.