أزمة تأخر تنفيذ مشروع بوسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالي تصل إلى مجلس النواب

وصلت أزمة متضرري تأخر تنفيذ مشروع بو سيدي عبدالرحمن التابع لشركة مكسيم للتطوير العقارى إلي مجلس النواب.

وقال المهندس إيهاب علي، المتحدث باسم المتضريين، لم نتوصل لأي حلول مع الشركة منذ خمس سنوات ، الشركة لم تلتزم بالعقود، ولا مواعيد التسليم، وقمنا من جانبا بدفع كافة الأقساط الخاصة بنا، وتواصلنا مع الشركة وإدارتها لإيجاد حلول جذرية تُنهي المشكلة القائمة.

عملاء من الخارج

وأضاف لدينا متضررين يعملون بالخارج، ويرسلون الأقساط بالعملة الصعبة وكل هذا توقف بسبب عدم جدية “مكسيم للتطوير العقاري” في حل مشكلة المتضررين، أو حتي الجلوس معنا لتوفيق الأوضاع”.

وكشف إيهاب علي، أن مسئولي شركة مكسيم لم يلتزموا بقرارات مجلس الوزراء لتنظيم القطاع العقاري.

طلب إحاطة

وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب إحاطة إلي مجلس النواب من خلال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتضرر ملاك الوحدات من شركة مكسيم ومشروع “بوساندز” بسبب تأخر إنهاء المشروع.

وأوضح أن الشركة تأخرت وإلي الآن في الالتزام بالجدول الزمني أو بالتسليم للوحدات بالمشروع المتكامل الخدمات ( بوساندز ) الكائن بالساحل الشمالي بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ مدينة العلمين ـ محافظة مطروح ؛ حيث قام المواطنون بسداد الأقساط المستحقة للشركة في الأوقات المحددة.

5 سنوات من الترقب

من جانبها، قالت الدكتورة مني شفيق الكومي، المتحدثة باسم المتضريين، بالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات من التعاقد ومع حلول موعد استلام الوحدات تبين أن نسبة التنفيذ لم تتعد 20%.

بالإضافة إلي مخالفة شركة مكسيم لترخيص البناء الحاصلة عليه، كما أبرمت اتفاقا مشروطا مع المحافظة في مرحلة لاحقة و الشركة حاليا متوقفة عن تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيرة إلي أننا ننتظر من 5 سنوات التدخل من الشركة وملاكها أو الجهات المعنية، ومجلس الوزراء.

خطوات قادمة

ولفت إلي أنه سيتم الإعلان مستقبلاً عن خطوات جديدة ضد الشركة في حال عدم التوصل لأي حلول لإنهاء تلك المشكلة المستمرة منذ 3 سنوات.

فيما أعلن المتضررون، التقدم ببلاغ للنائب العام يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلي تنظيم وقفة أمام مقر الشركة لسرعة حل المشكلة الخاصة بالمتضررين، ورغبة منهم في تدخل الجهات المعنية لحل المشكلة.

جدير بالذكر، أن المتضررين قاموا بتحرير محاضر ضد الشركة، بنيابة النزهة برقم 9223 لسنة 2023 بتاريخ 6/6/2023، وقدم البلاغ الدكتورة مني شفيق الكومي بالإنابة عن 7 متضريين، بالاضافه إلي تحرير محاضر أخرى بقسم العلمين وتنظيم وقفة أمام مقر المشروع هناك للمطالبة بحقوق المتضررين.

و يعترض المتضررون على عدم التزام الشركة بالعقود الخاصة بتسليم الوحدات بمشروع الشركة بو سيدي عبد الرحمن والمنقسم إلي مرحلتين “بو ايلند و بو سيند”.