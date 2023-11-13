أزمة بيومي وسلام بموسم الرياض.. نقاد: قناعات الفنان يجب أن تكون خاصة به

مازالت توابع الأزمة التي حدثت مؤخرا بين الفنانين بيومي فؤاد ومحمد سلام متزايدة بمواقع التواصل الاجتماعي وساخنة، حيث تردد في الساعات الماضية أنه يمكن أن يعتذر بيومي فؤاد عن تقديم باقي العروض لمسرحياته بموسم الرياض بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له بمواقع التواصل الاجتماعي، إثر أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام.

والتي بدأت بقيام محمد سلام بنشر فيديو عبر حسابه بموقع Facebook قال فيه، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن ذلك لم يحدث فاضطر للاعتذار عن السفر وعدم المشاركة في مسرحية ” زواج اصطناعي” بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد وغيرهم ، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة، موضحا ” أنه شعر بأنه لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: “مش هموت من الجوع”.

وتطورت هذه الأزمة بقيام الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض قائلا: “من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي”.

أضاف بيومي فؤاد “أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن”.

فتعرض بعد ذلك لهجوم شديد بمواقع التواصل الاجتماعي من زملاء له من الفنانين والمخرجين والمؤلفين بالاضافة لجمهور كبير انتقد ماقاله تجاه زميله محمد سلام.

رامي عبد الرازق: هناك تحفظا على ما قام به محمد سلام أمام الجمهور

أعرب الناقد الفني رامي عبد الرازق عن كون أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام تتلخص ، أن هناك تحفظا على ما قام به محمد سلام أمام الجمهور بأنه لن يشارك في مسرحية كوميدية من أجل الأحداث الجارية في غزة والأشخاص الذين يموتون ، لأن ذلك يختصر الفن مجرد تسلية فقط وذلك غير سليم .

أضاف في حديثه ل” المال ” أننا كنا ضد فكرة الغاء المهرجانات السينمائية الفترة الماضية بسبب هذه الأحداث ، لأن الفن ليس للتسلية أبدا .

أوضح أن مافعله محمد سلام كأنه يعلن أن الفن للتسلية والرقص ، لذلك قام بيومي فؤاد بالرد على محمد سلام في السعودية أن الفن ليس للرقص والتسلية لكن بشكل يزايد عليه ، وحقيقة المنطقين خطأ سواء سلام أو بيومي فؤاد .

أردف قائلا أن سلام أظهر بموقفه أنه بسبب موت الأشخاص في غزة يجب أن نتوقف عن الغناء والفن والتمثيل ، برغم أن هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في فلسطين تم تقديم أفلام سينمائية وأغنيات عنهم وروايات ومسلسلات ، وكنا حينما تحدث أي أزمة حتى في نكسة 67 بمصر كانت تقدم المسرحيات والأغنيات ، لذلك كان يجب أن يقوم محمد سلام باتخاذ موقفه الشخصي بينه وبين نفسه أو بينه وبين فريق عمل المسرحية التي اعتذر عنها دون أن يظهر ويزايد على أحدا بموقفه ويحولها لقضية قومية ، وذلك سبب رد بيومي فؤاد عليه بالصورة التي شاهدناها بمواقع التواصل الاجتماعي ، وتدخل في الأمر أشخاص ليسوا على درجة من الوعي بالاضافة أن هناك حاسيسة سياسية من دول الخليج تجاه حرب غزة الحالية ، تبادل الاتهامات أنهم لم يقدموا ويدفعوا شيئا وآخرين دفعوا وتحولت الأمور ل” خناقة شوارع” للأسف بسبب أشخاص غير واعيين وغير ناضجين وفق” عبد الرازق ” .

أكد أيضا أن هذا الأمر كان بيئة خصبة للترصد والشفونية واظهرتنا بصورة سيئة وأي مؤسسة أو دولة تتدخل في الأمر سيكون مظهرها سيئا أيضا ، وشيئا تحول بفعل غير ناضج من محمد سلام برغم احترامنا لموقفه على المستوى الشخصي لأمر ومشادة سيئة حقيقة .

وشدد على أن المخرجين الفلسطينين هم أكثر الأشخاص الذين تضرروا من الغاء المهرجانات السينمائية الفترة الأخيرة بسبب أحداث غزة ، مثل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وهاني أبو أسعد وايلي سليمان الذين ولدوا بعد حرب 48 وأهاليهم قتلوا وذبحوا لكنهم قدموا أفلاما سينمائية عظيمة ، لذلك فكرة الغاء كل شئ من أجل الحرب أمرا غريبا لأن الفن ليس تسلية .

خيرية البشلاوي: معظم أعمال وأدوار بيومي فؤاد أقرب للتهريج والضحك وذلك ليس عيبا أبدا

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي أن أزمة بيومي فؤاد أثارت ضجيجا كبيرا حقيقة ، والأمر في النهاية أن معظم أعمال وأدوار بيومي فؤاد أقرب للتهريج والضحك وذلك ليس عيبا أبدا ، لأن ذلك يباع للجمهور وفي السوق وصناعة الترفيه توجد كل أنواع الأعمال الفنية والمنتج التاجر يبحث عن السلعة الرائجة .

ولفتت الى أن بيومي فؤاد يحظى بانتشار كبير السنين الماضية لأن المشاهد يقبل على أعماله الفنية في السينما والتلفزيون ، ويملك جمهورا جاهزا يستهلك مايقدمه ويشاهده ، فلماذا ينكره هو بنفسه وهو يقدم التهريج ويصل الأمر أحيانا للابتذال في بعض الأحيان .

وشددت على أنه منتقى لتقديم مسرحيات كوميدية بموسم الرياض ، أي أنه تم اختياره لاضحاك الجمهور السعودي ، لذلك خانه التعبير فيما قاله حقيقة على المسرح .

أحمد النجار: أن أي فنان لديه قناعات معينة من الأفضل أن يحتفظ بها لنفسه

يرى الناقد الفني أحمد النجار أن محمد سلام وبيومي فؤاد كلاهما أخطأ فيما فعلاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتا الى أن أي فنان لديه قناعات معينة من الأفضل أن يحتفظ بها لنفسه ولايظهرها على مواقع التواصل أمام الجمهور .

أضاف في حديثه أن كل شخص حر في قراراته فمحمد سلام حر أن يعتذر عن المشاركة في مسرحية ” زواج اصطناعي ” بموسم الرياض الحالي.

وأردف قائلا مافعله بيومي فؤاد بالمزايدة على زميله محمد سلام في العرض الخاص لمسرحية ” زواج اصطناعي ” كان خطأ منه ، حتى لو كان من وجهة نظره أن سلام أخطأ ، مشيرا الى أن الهجوم الذي تعرض له بيومي فؤاد بمواقع التواصل كان قاسيا .

حيث أن مصر هي التي حملت عاتق وعبئ القضة الفلسطينية منذ حرب 48 وحتى الآن على كتفها ، خاصة أن الجمهور المصري ردود أفعاله تكون بأحاسيسه ومشاعره دائما ، لذلك تعرض بيومي فؤاد لرد فعل قاس من الجمهور المصري بعد مافعل في الرياض وفق” النجار ” .