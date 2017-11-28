أزمة بين جمعية المؤلفين والملحنين وغرفة صناعة الإعلام

بسبب تحديد حد أقصى لأسعار المسلسلات الدراميةرحاب صبحىأعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين فى مصر "ساسيرو" عن استيائها الشديد من اجتماع غرفة صناعة الإعلام الذى تم عقده قبل أيام قليلة من الآن لبحث سبل خفض نفقات التشغيل وتحديد حد أقصى لأسعار المسلسلات الدرامية وأجور الضيوف فيها دون ذكر

بسبب تحديد حد أقصى لأسعار المسلسلات الدرامية









رحاب صبحى

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين فى مصر “ساسيرو” عن استيائها الشديد من اجتماع غرفة صناعة الإعلام الذى تم عقده قبل أيام قليلة من الآن لبحث سبل خفض نفقات التشغيل وتحديد حد أقصى لأسعار المسلسلات الدرامية وأجور الضيوف فيها دون ذكر حقوق الملكية الفكرية والأداء العلني الخاص بـ”الشعراء والملحنين والناشرين”.

وكما هو معروف فإن “الساسيرو” هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحصيل حقوق أعضائها من المؤلفين والملحنين والناشرين فى جمهورية مصر العربية، وكذلك جميع مؤلفى وملحنى وناشرى الموسيقى فى العالم؛ لكونها عضو الاتحاد الدولى وممثل مصر فى جمعيات المؤلفين والملحنين فى العالم وأحد فروع جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية “الساسيم” والتى تعد أكبر كيان للمؤلفين والملحنين في العالم ومقرها باريس.

ومن ثم فإن الجمعية ترتبط بحقوق تحصيل لهذه الحقوق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ حقبة الستينيات حتى الآن، ومن بعده ارتبطت مع أكبر القنوات والمحطات الفضائية والإذاعية فى مصر، وينص القانون رقم 82 لسنة 2002 صراحة على هذه الحقوق، ويعرَّض المعتدي على هذه الحقوق للحبس فى إحدى مواده وهى المادة 181.

وقد قرر مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشاعر الدكتور مدحت العدل مخاطبة غرفة صناعة الإعلام للتفاوض على هذه الحقوق والعمل بها وضمّها ضمن القرارات التى تم اتخاذها.