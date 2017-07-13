أزمة بين المسرحيين بعد منع 3 عروض بدمياط

علي راشد أعلن عدد من المسرحيين غضبهم عبر صفحاتهم الشخصية، بعد منع 3 عروض مسرحية في نوادي المسرح بدمياط، بقرار أمني وهي: "عرض اغتصاب"، من تأليف سعد الله ونوس وإخراج محمد عيسى، وعرض "أفراح القبة" من تأليف محمد الشربيني وإخراج خالد بيومي، وعرض مسرحي آخر.واعترض عدد من المسرحيين على هذا المنع لأ

علي راشد



أعلن عدد من المسرحيين غضبهم عبر صفحاتهم الشخصية، بعد منع 3 عروض مسرحية في نوادي المسرح بدمياط، بقرار أمني وهي: “عرض اغتصاب”، من تأليف سعد الله ونوس وإخراج محمد عيسى، وعرض “أفراح القبة” من تأليف محمد الشربيني وإخراج خالد بيومي، وعرض مسرحي آخر. واعترض عدد من المسرحيين على هذا المنع لأن العروض تم إجازتها من قبل الرقابة، كما أن البعض لوح بأن المنع جاء بسبب أشخاص شاركوا في تلك الأعمال سواء في فريق العمل المشارك أو محتوى العروض. وقال خالد البيومي مخرج عرض أفراح القبة عبر صفحته الشخصية: “وصل إشارة لقصر ثقافة دمياط من الأمن غير مسببة بمنع عرض النص الخاص بي”.